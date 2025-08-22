W sobotę w Biedronce rekordowo tania kawa. Olej i jajka za pół ceny. Dawno nie było takiej oferty

W nowej gazetce Biedronki jest dużo przecenionych produktów, które w wielu domach wykorzystuje się w dużych ilościach. Wybierz się w ten weekend na zakupy do tego popularnego supermarketu, a sporo zaoszczędzisz. Choć cena każdego produktu obniżona jest zaledwie o kilka złotych, to w skali miesiąca robi się z tego naprawdę pokaźna suma. Warto więc polować na takie „promocyjne perełki”.

Co warto kupić w Biedronce?

Do soboty (23 sierpnia) znacznie taniej można nabyć między innymi wszystkie jaja z chowu ściółkowego „Moja kurka”. Przy zakupie dwóch produktów za drugi, tańszy zapłacisz połowę mniej. Limit dzienny to cztery produkty (maksymalnie dwa gratis) na kartę Moja Biedronka. Opłaca się także kupić olej „Wyborny” (1 litr) w ramach oferty „1 plus 1 gratis”. Oznacza to, że drugi produkt dostaniemy całkowicie za darmo. Limit dzienny to cztery butelki (maksymalnie dwie gratis).

Do koszyka podczas zakupów warto także włożyć makarony marki „Pastani”. Są one objęte promocją „2 plus 1 gratis”. Kupując dwa opakowania tego makaronu, trzecie dostaniesz całkowicie za darmo. Różne rodzaje makaronu można ze sobą dowolnie mieszać.

Tania kawa w Biedronce

Do soboty (włącznie) w Biedronce warto kupić także kawę marki „Cafe D'or”, ponieważ drugi, tańszy produkt dostaniesz 60 procent taniej. Limit dzienny to cztery opakowania (maksymalnie dwa gratis) na kartę Moja Biedronka. Wszystkie kawy można ze sobą dowolnie mieszać.

Aby kawa jak najdłużej zachowała świeżość i aromat, należy przechowywać ją w szczelnym opakowaniu, z dala od światła, wilgoci i wysokiej temperatury. Najlepiej trzymaj ją w ciemnym i suchym miejscu, na przykład w szklanym lub metalowym, zamykanym pojemniku w szafce kuchennej. Pamiętaj też, że kawa mielona szybciej traci swoje właściwości, dlatego warto kupować ją w ziarnach i mielić bezpośrednio przed zaparzeniem.

