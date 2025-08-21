Cukier za darmo i mięso za pół ceny. Sprawdź też inne hity z nowej gazetki Lidla!

Dobrym sposobem, żeby zaoszczędzić, jest korzystanie z promocji. Wiele dużych supermarketów bardzo często ma w swojej ofercie przecenione produkty. To świetna okazja, żeby zrobić większe zakupy, zwłaszcza jeśli często wykorzystujemy poszczególne artykuły spożywcze.

Tani cukier w Lidlu

W Lidlu od 21 sierpnia (czwartek) do 23 sierpnia (sobota) warto kupić cukier. W tych dniach będzie obowiązywać oferta „5 plus 5”. Oznacza to, że kupując pięć opakowań cukru, kolejne pięć otrzymamy całkowicie za darmo. Ta promocja dotyczy cukru białego (kryształ) marki „Polski Cukier”. Cena za jeden kilogram poza promocją to 2,89 zł, natomiast po rabacie jedno opakowanie takiego cukru (przy zakupie 10 kilogramów) będzie kosztować połowę tej ceny. Limit to 10 opakowań gratis na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Cukier najlepiej przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, aby chronić go przed wilgocią, ponieważ w przeciwnym razie może się zbrylić. Należy trzymać go w suchym, chłodnym miejscu.

Co jeszcze warto kupić w Lidlu?

Poza cukrem w Lidlu opłaca się kupić także olej rzepakowy „Polski”. Nabędziesz go 29 procent taniej przy zakupie dwóch sztuk. Przecenione są też polskie kurczaki (uda) XXL — kupisz je 55 procent taniej niż normalnie. Zamiast 14,49 zł zapłacisz jedynie 6,49 zł. Z kolei podudzia dostaniesz 53 procent taniej. Zamiast płacić 13,99 zł, na rachunku pojawi się jedynie 6,49 zł.

Jeśli zamierzasz urządzić grilla – koniecznie włóż do koszyka kiełbasę śląską (dużą paczkę), ponieważ kosztuje tylko 0,99 zł zamiast 2,69 zł. To też idealna okazja, żeby zrobić większe zapasy, ponieważ mięso śmiało możesz zamrozić i wyjąć, gdy będziesz go potrzebować do jakiejś potrawy. Powyższe promocje również trwają od czwartku do soboty.

