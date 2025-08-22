Pokochasz tę jajecznicę po włosku. Kremowa, lekka i zdrowsza niż tradycyjna. Spróbuj!

Moja rodzina uwielbia jajecznicę. Mogłaby ją jeść każdego ranka, zwłaszcza we włoskiej odsłonie. Wcale im się nie dziwię, bo świetnie smakuje. Ma jedwabiście kremową konsystencję i wręcz rozpływa się w ustach. Poza tym jest znacznie zdrowsza niż „klasyczna” śniadaniowa propozycja przygotowywana z dodatkiem boczku czy szczypiorku. A wszystko za sprawą trzech prostych składników, które dorzucam do jajek. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi sekret tego wyjątkowego dania. Wypróbuj przedstawioną recepturę, a nie wrócisz już do swojego „starego” przepisu.

Jak zrobić jajecznicę po włosku? Prosty przepis

Wbrew pozorom jajecznica po włosku nie jest żadnym wyrafinowanym daniem. Bazuje na prostych i łatwo dostępnych składnikach, które można dostać w każdym supermarkecie lub większym sklepie spożywczym. Niech cię to jednak nie zmyli, bo smakuje lepiej niż niejedna potrawa z wykwintnej restauracji. Jego sekret tkwi w połączeniu jajek, pomidorów i ricotty. Przysłowiową kropką nad i jest natomiast odrobina oregano.

Przepis: Jajecznica we włoskim stylu Świetnie smakuje i dodaje energii. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 215 w każdej porcji Składniki 4 jajka

2 średnie pomidory lub 20 g pomidorków koktajlowych

2 łyżki sera ricotta

szczypta oregano

sól i świeżo mielony pieprz do smaku Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówSparz pomidory. Dzięki temu łatwiej obierzesz je ze skórki. Następnie pokrój pomidory na mniejsze cząstki. Robienie jajecznicyNa rozgrzanej patelni podsmaż pomidory (przez 2–3 minuty do momentu, aż lekko zmiękną). W miseczce roztrzep jajka z odrobiną soli i pieprzu. Dodaj je do pomidorów. smaż na niewielkim ogniu do momentu aż uzyskasz pożądaną konsystencję. Pod koniec dodaj ricottę i oregano. Całość lekko wymieszaj – jajecznica powinna pozostać kremowa. Podawanie jajecznicyPodawaj od razu. Najlepiej smakuje na ciepło.

Rada: Jeśli chcesz możesz dorzucić do jajecznicy garść świeżych listków bazylii, a ricottę zamienić na parmezan. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dodać do jajecznicy również inne składniki. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji. Pamiętaj, by obrać pomidory ze skórki. Jest trudnostrawna, więc lepiej ją usunąć.

Dlaczego jajecznica po włosku jest zdrowsza od „zwykłej”?

To przede wszystkim zasługa pomidorów, które są źródłem likopenu. Ten związek wykazuje silne właściwości przeciwutleniające. Zwalcza wolne rodniki. Niweluje stany zapalne. Spowalnia procesy starzenia, wzmacnia odporność i zmniejsza ryzyko rozwoju wielu problemów zdrowotnych, między innymi chorób sercowo-naczyniowych czy schorzeń o podłożu nowotworowym. Z kolei dzięki obecności sera ricotta jajecznica staje się cennym źródłem łatwoprzyswajalnego białka, które syci i przyspiesza przemianę materii. Wspomaga też regenerację mięśni. Natomiast oregano działa przeciwgrzybiczo, antybakteryjnie i przeciwzapalnie.

Czytaj też:

