Wspomaga odchudzanie i działa przeciwzapalnie. Fasola mung jest zdrowa

Fasola mung (łac. Vigna radiata) należy do rodziny roślin bobowatych. Pochodzi z Indii, ale uprawiana jest w większości krajów południowej Azji, Chinach i Malezji. Chociaż ma kolor zielony, nazywana jest złotą fasolą. Jest smaczna i zdrowa, dlatego zyskuje zwolenników na całym świecie. Znajdziemy w niej szereg witamin: A, C, E, K, witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy oraz cenne minerały, m.in.: wapń, potas, fosfor, sód, cynk i magnez.

Jedzenie fasoli mung wspiera odchudzanie i działa przeciwzapalnie

Fasola mung zawiera duże ilości łatwo przyswajalnego białka oraz błonnika. W 100 g tego produktu znajdziemy 62 g węglowodanów, 23 g białka i 16 g błonnika. Z tego względu zalecana jest zarówno w diecie osób uprawiających sport, jak i tych, które chcą schudnąć.Na długo pozostawia uczucie sytości i reguluje pracę jelit.

Fasola mung ma niski indeks glikemiczny (IG), który dla gotowanych ziaren wynosi ok. 30. Nie podnosi poziomu cukru we krwi i dlatego mogą ją spożywać osoby z insulinoopornością i chorzy na cukrzycę. Złota fasola zawiera też składniki o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym – isovitexin oraz vitexin. W jej składzie znajdziemy również oligosacharydy, polifenole, izoflawony, fitoestrogeny oraz wysoką zawartość przeciwutleniaczy korzystnie działające na zdrowie.

Inne prozdrowotne właściwości złotej fasoli

Fasola mung wykorzystywana była w medycynie ludowej od wieków. Badania potwierdzają, że spożywanie tego warzywa przyczynia się do:

redukcji złego cholesterolu (kiełki fasoli mung),

usuwania toksyn z organizmu,

minimalizowania objawów zatrucia,

wzmocnienia pracy serca,

obniżenia ciśnienia,

regulowania poziomu kwasów żołądkowych,

eliminowania problemów trawiennych.

Fasola mung w kuchni

Fasola mung jest składnikiem wielu potraw w kuchni azjatyckich. Ziarna fasoli spożywa się po ugotowaniu, a kiełki na surowo. W Polsce można znaleźć je w sklepach pod nazwą „kiełki sojowe”. Z fasoli mung wytwarza się również makaron sojowy (ang. „bean thread vermicelli”, „cellophane noodles”), który po usmażeniu lub ugotowaniu staje się przezroczysty.

Ziarenka fasoli mung po ugotowaniu, można jeść jako warzywo, ale też dodawać do potraw. Nadają im orzechowego i lekko słodkawego smaku.Można przyrządzić z nich pastę do kanapek czy mięsa, czy pasztet wegetariański.

Jak ugotować fasolę mung?

Zaleca się, żeby przed ugotowaniem, namoczyć ziarna fasoli. Ale nie dlatego, żeby się szybciej gotowały, bo są niewielkie i szybko stają się miękkie, tylko ze względu na to, że po namoczeniu, zawarte w niej składniki odżywcze łatwiej się przyswajają. Namoczona przed ugotowaniem fasola nie powoduje też wzdęć i gazów. Powinno się moczyć ją przez ok. 8 godzin w chłodnej wodzie. Następnie dobrze opłukać i ugotować w świeżej wodzie przez 30-40 minut. Wodę należy posolić dopiero pod koniec gotowania, co sprawi, że ziarenka będą bardziej miękkie.

