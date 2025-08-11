80 procent Polaków ma ten niedobór. Dietetyk: składnik usuwa toksyny i obniża cholesterol

Choć większości osób błonnik pokarmowy kojarzy się ze składnikiem, który pomaga w trawieniu i reguluje pracę jelit, okazuje się, że ma on znacznie więcej dobroczynnych właściwości. Aż 80 procent Polaków nie spożywa go jednak w zalecanych, nawet minimalnych ilościach. Oznacza to, że aż 8 na 10 osób w Polsce dostarcza go w ilości poniżej tej, jakiej faktycznie potrzebuje nasz organizm.

Nieznane właściwości błonnika pokarmowego

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec i dietetyk w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, że błonnik pokarmowy pomaga oczyszczać organizm z toksyn.

Wędrując przez układ pokarmowy, zbiera po drodze to, co zbędne, zalegające i toksyczne. Dzięki niemu szybciej pozbywamy się metali ciężkich czy substancji rakotwórczych. Działa on na poziomie jelit, czyli stanowi wczesną ochronę przed związkami niebezpiecznymi dla zdrowia – powiedział.

Oznacza to, że gdy spożywamy szkodliwe związki wraz z pożywieniem, błonnik nie pozwala im przedostać się do krwiobiegu oraz do dalszych części naszego ciała, ponieważ blokuje ich wchłanianie w jelitach. Następnie przyspiesza ich usuwanie wraz z kałem.

Błonnik pokarmowy ma udowodniony wpływ na obniżanie poziomu trójglicerydów.

Najnowsza analiza z 2025 roku pokazała, że osoby spożywające duże ilości błonnika mogą obniżyć ich stężenie średnio o 17 miligramów na decylitr. U niektórych ten spadek był jeszcze większy i sięgał nawet 29 miligramów – wyjaśnił ekspert.

Błonnik pomaga także w zwalczaniu tzw. złego cholesterolu, czyli cholesterolu LDL.

W tym przypadku średnia redukcja wynosiła 11 miligramów na decylitr. W świetle tych danych, jeśli wyniki krwi nie są takie, jak byśmy sobie życzyli – na przykład mamy podwyższone trójglicerydy, wysoki LDL albo zbyt niski HDL – to warto potraktować błonnik jako pierwsze wsparcie w walce o lepsze zdrowie metaboliczne – podsumował ekspert.

Spożywanie błonnika pokarmowego wpływa też pozytywnie na zdrowie naszego serca, ponieważ wiąże się między innymi z mniejszą progresją miażdżycy tętnic wieńcowych. Zmniejsza także zachorowalność na inne choroby układu krążenia.

Jak dostarczyć więcej błonnika pokarmowego?

Jak wyjaśnia specjalista, niedobór błonnika pokarmowego może skutkować poważnymi problemami ze zdrowiem. Dodał również, że wystarczy spożywać zaledwie 30 gramów błonnika pokarmowego dziennie, by między innymi ułatwić odchudzanie czy skutecznie obniżyć poziom cukru we krwi.

Jednym z głównych źródeł błonnika pokarmowego są produkty zbożowe. Jednak wiele osób spożywa produkty na bazie jasnej mąki pszennej. Więcej błonnika znajdziemy w tych zawierających ciemną mąkę pełnoziarnistą, dlatego warto wybierać pieczywo graham czy chleb razowy. Dobrze jest jeść także ryż brązowy, kaszę jęczmienną i kaszę gryczaną.

Świetnym źródłem błonnika pokarmowego są również nasiona roślin strączkowych, takich jak fasola, groch, soczewica i ciecierzyca. Istotne jest także codzienne spożywanie świeżych owoców – przede wszystkim malin, awokado, porzeczek, jabłek, kiwi, czarnych jagód i agrestu – a także warzyw, najlepiej buraków, marchwi, fasolki szparagowej i zielonego groszku. Dużo błonnika zawierają też owoce suszone: daktyle, śliwki, figi i morele. Warto sięgać również po pestki, nasiona i orzechy.

