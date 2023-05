Czy wszystkie bratki są jadalne? Sprawdź, jak wykorzystać te kwiaty w kuchni

Jak smakują bratki? Mają delikatny, czasem lekko cierpki smak. W kuchni wykorzystuje się je przede wszystkim ze względu na ich wygląd. Są niezwykłą, jadalną ozdobą zarówno deserów, jak i dań wytrawnych.

Czy wszystkie bratki można jeść?

Jadalne są wszystkie bratki. Jednak nim zjesz te wyjątkowe kwiaty, upewnij się, że pochodzą z bezpiecznego źródła. Kupując bratki w kwiaciarni, nie wiesz często, jakim nawozem i jakimi środkami chemicznymi były traktowane – takich kwiatów w kuchni lepiej unikać. Najlepsze zawsze będą te z własnego ogródka – samodzielnie posadzone i doglądane. Jeśli planujesz wykorzystywać je w kuchni, stosuj bezpieczne, naturalne nawozy (to np. nawóz z pokrzyw czy skórki banana).

Bratki rosną w naszym klimacie również dziko. Dzikie kwiaty są dużo mniejsze i mniej kolorowe, ale również piękne i również można je wykorzystywać w kuchni.

Jak jeść kwiaty bratków?

Kwiaty bratków zwykle stosuje się jako dekorację lub dodatek do potraw. Zrywaj tylko kwiaty ładne, niezwiędnięte i nienaruszone przez owady czy widoczne choroby. Nie zbieraj bratków z miejskich rabat (może za to grozić mandat!).

Bratki są doskonałym dodatkiem do sałatek – np. tych na bazie ryżu czy makaronu. Są świetną ozdobą do dań mięsnych – dodadzą im koloru i wykwintnego charakteru – pasują do mięs pieczonych, grillowanych czy smażonych. Bratki można kłaść na kanapki, grzanki i dodawać je do dań rybnych. Oczywiście bratki to niezastąpiony dodatek do deserów. Udekorowany nimi tort zachwyci każdego, a nawet pojedynczy kwiatek na talerzu ze zwykłych lodów czy kawałka ciasta uczyni danie, którego nie powstydzi się niejedna restauracja.

