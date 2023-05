Pij herbatkę z kwiatów bzu jako kurację wiosenną. Działa oczyszczająco, pomoże na kaszel i świetnie smakuje

Białe baldachy kwiatów zdobiących lasy, parki i obrzeża polnych dróg to prawdziwy skarb. Jednym z najpopularniejszych sposobów wykorzystania kwiatów czarnego bzu jest robienie z nich syropu. Ale najszybciej i najprościej jest zrobić herbatkę. Można do tego wykorzystać zarówno świeże jak i suszone kwiaty bzu.

Jakie właściwości mają kwiaty czarnego bzu?

Dobroczynne właściwości kwiatów czarnego bzu opisywane są od dawna. Dr August Czarnowski już w 1905 roku w swoim "Zielniku lekarskim" pisał: „silnie pędzi mocz, lekko ściąga i zwalnia, czyści krew, uśmierza gorączkę i kurcze. Herbatę z kwiatów zaleca się na kurację wiosenną – bierze się 4-5 gr. na 2 filiżanki; wypijać jedną rano na czczo, drugą przed położeniem się do snu, z dodatkiem nieco soku cytrynowego. Doskonale działa na chrypkę i kaszel, katary i gośćce”.

Henryk Różański, znany polski fitoterapeuta, podkreśla, że kwiat bzu jest typowym surowcem flawonoidowym. Jest bogaty we flawonoidy (w tym cenną kwercetynę), fitosterole, kwasy fenolowe, olejek eteryczny i liczne związki mineralne. „Wodne wyciągi z kwiatów bzu czarnego uszczelniają i wzmacniają naczynia krwionośne, rozszerzają naczynia wieńcowe, poprawiając krążenie krwi w obrębie serca. Ułatwiają odkrztuszanie zalegającej wydzieliny śluzowej w drogach oddechowych. Obniżają gorączkę, działają napotnie. Wzmagają diurezę i wydalanie szkodliwych produktów przemiany materii. Mają też wpływ spazmolityczny na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i dróg moczowych” – pisze Różański.

Jak zrobić herbatkę z kwiatów bzu czarnego?

Do zrobienia napoju można wykorzystać zarówno świeże jak i suszone kwiaty. W przypadku świeżych kwiatów wystarczy jeden baldach zalać wrzątkiem i odstawić na ok. 10 minut. Tak samo postępuje się z suszonymi kwiatami – daje się ok. 2 łyżeczek na filiżankę.

Z takiego naparu można też przyrządzić oryginalną ice tea. Mrożona herbata z kwiatów bzu ma delikatny, orzeźwiający smak. Napar wystarczy dobrze schłodzić (można wcześniej dosłodzić odrobiną miodu) i podawać z kostkami lodu oraz plasterkami cytryny.

