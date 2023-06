Zrób herbatkę z liści porzeczki. To jedna z najcenniejszych ziołowych herbat

Liście czarnej porzeczki mają wyczuwalny charakterystyczny zapach i smak owocu z tego krzewu. Niewiele osób jednak patrzy na nie jako coś, co można wykorzystać w kuchni czy domowej apteczce. Dlaczego warto zrywać liście czarnej porzeczki?

Właściwości liści czarnej porzeczki

Liście czarnej porzeczki bogate są m.in. w fitoncydy. To roślinne związki o działaniu antybakteryjnym i grzybobójczym (dla przykładu oprócz liści czarnej porzeczki bogate w fitoncydy są również jałowiec, sosna, czosnek czy szałwia. Fitoncydom przypisuje się szereg właściwości. To m.in. silne działanie bakteriobójcze. Fitoncydy działają też antywirusowo, żółciopędnie, rozkurczowo, pobudzają krążenie, poprawiają apetyt i pomagają obniżać cholesterol i poziom cukru we krwi. Liście czarnej porzeczki zawierają także garbniki, czyli substancje, które pomagają im chronić się przed roślinożernymi szkodnikami. Przypisuje się im m.in. właściwości antybakteryjne.

Ziołowa herbatka z liści porzeczki jest polecana m.in. jako środek delikatnie moczopędny i wpierający układ moczowy. Liście porzeczki suszone i rozdrobnione można kupić w sklepach zielarskich. Często są też składnikiem mieszanek ziołowych.

Jak wykorzystać liście czarnej porzeczki?

Najprostszy sposób to herbatka. Napar można zrobić zarówno ze świeżych, jak i suszonych liści porzeczki. Wystarczy je zalać gorącą wodą i zostawić na 10 minut. Ale to nie jest jedyny pomysł na wykorzystanie liści. Wiele osób, które robią domowe przetwory, liść czarnej porzeczki dodaje do kiszenia ogórków. Ten zabieg pomaga zachować jędrność i chrupkość ogórków.

Liście czarnej porzeczki, szczególnie te młode można też wykorzystać do aromatyzowania pieczonych mięs czy warzyw. Posiekane liście można dodać do mięsnych farszów, albo po prostu wrzucić kilka liści do brytfanki z pieczenią.

