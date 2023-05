Ogórki kiszone to samo zdrowie, ale nie dla każdego. Kto nie powinien ich jeść?

Ogórki w takiej postaci mają liczne grono miłośników, wynika to z ich niepowtarzalnego i bardzo charakterystycznego smaku. Ogórki kiszone posiadają też wiele właściwości prozdrowotnych, między innymi mogą regulować ciśnienie krwi i obniżać poziom cholesterolu. Funkcjonowanie całego organizmu może wspomóc też woda po ogórkach, która zawiera dużo cennych składników. Jednak mimo mnóstwa zalet, niektórzy nie powinni sięgać po te warzywa w takiej formie (ani wodę z nich).

Kto nie powinien jeść ogórków kiszonych?

Uważać powinny przede wszystkim osoby z alergią lub nadwrażliwością na produkty, których używa się do kiszenia, na przykład na koper. Dodatkowo są to produkty fermentowane, a co za tym idzie – bogate w alergizujące histaminy. Mogą więc prowokować występowanie niekorzystnych objawów. W tym wypadku zalecana jest całkowita rezygnacja z jedzenia kiszonek. Ogórki kiszone mogą też zaszkodzić osobom chorującym na zakrzepicę, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe. Wynika to z faktu, że w kiszonkach zawarta jest witamina K, przez co leki mogą być mniej skuteczne, a to z kolei grozi powstaniem zakrzepu.

Schorzenia, przy których trzeba zrezygnować z ogórków kiszonych

Do przeciwwskazań w jedzeniu kiszonek zalicza się także nadciśnienie tętnicze – z powodu nadmiaru soli w nich, osoby z tą chorobą powinny uważać na ilość spożywanych ogórków kiszonych, nie może być ona zbyt duża.

Powodem jest także przewlekła niewydolność nerek, . Osoby chore powinny wyeliminować ze swojej diety produkty z dodatkiem soli kuchennej, czyli różnego rodzaju kiszonki, w tym ogórki kiszone. Uważać należy również w przypadku kamicy szczawianowo-wapniowej. Do kiszenia ogórków oraz innych warzyw używa się soli, która jest źródłem sodu – jeśli jest go za dużo, organizm wydziela wapń, a ten z kolei może u takich osób odkładać się w nerkach.

Choroby układu pokarmowego a jedzenie ogórków kiszonych

Także osoby z problemami układu pokarmowego nie powinny w nadmiarze jeść ogórków kiszonych. Kiszonki wzmagają produkcję kwasów żołądkowych, a to może wywołać dolegliwości u osób z wrzodami żołądka, refluksem żołądkowo-przełykowym oraz nadżerką przełyku, ponieważ kwaśny odczyn drażni błonę śluzową. Też nadmiar użytego ziela angielskiego może sprzyjać wystąpieniu podrażnień u osób z wrzodami żołądka lub tych z zapaleniem jelita grubego.

Należy również pamiętać, że kiszonki zawierają sporo soli, a jej nadmiar w diecie nie jest wskazany. Trzeba ich unikać także podczas biegunki, ponieważ kiszonki mogą je nasilać. Również niektórzy z zespołem jelita drażliwego powinni odstawić ten produkt (jest to jednak kwestią indywidualną). Ważne jest też, by zwracać uwagę na to, jak nasz organizm reaguje na kiszonki – w przypadku pojawienia się biegunki lub bólu brzucha, należy ograniczyć ich ilość.

