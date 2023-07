Lawendowe lody, lawendowy cukier i słodki syrop. Co można zrobić z lawendy?

W kuchni wykorzystuje się fioletowe, intensywnie pachnące kwiaty. To właśnie ze względu na charakterystyczny zapach nie każdemu mogą smakować potrawy z lawendą. Jedno jest pewne: smakują nietuzinkowo i możesz zaskoczyć nimi gości i domowników.

Jak zrobić syrop z lawendy?

Wystarczy litr wody, kilogram cukru, szklanka kwiatów lawendy (bez łodyżek) i sok z 2-3 cytryn. Najpierw trzeba zagotować wodę z cukrem, dodać kwiaty i sok i gotować ok. 15-20 minut. Po tym czasie wystarczy zlać syrop, przecedzić dobrze i jeszcze raz zagotować. Gorący przelewać do słoików lub butelek. Taki syrop jest świetnym dodatkiem do deserów, można z niego zrobić lawendową lemoniadę czy posłodzić herbatę.

Jak zrobić cukier lawendowy?

Nie ma nic prostszego, niż aromatyzowany lawendą cukier, który można wykorzystać do robienia ciast, ciasteczek (szczególnie polecamy, aby dodać taki cukier do kruchych ciasteczek), słodkich kremów czy po prostu: dodać go do herbaty, czy innego napoju. Wystarczy na szklankę cukru dodać ok. 2-3 łyżek kwiatów lawendy, wymieszać i odstawić na co najmniej tydzień, aby cukier nabrał kwiatowego aromatu.

Jak zrobić lody lawendowe?

Jeśli robisz samodzielnie lody, to aby nadać im smaku lawendy, wystarczy zagotować kwiaty lawendy ze śmietanką (ok. 2 łyżek kwiatów na 500 ml śmietanki). Ten sposób aromatyzowania możesz wykorzystać też na wiele innych sposobów, np. do zrobienia lawendowego ganache, czyli kremu na bazie śmietanki i czekolady (świetnie się nadaje do przekładania makaroników). Wówczas również wystarczy zagotować śmietankę z kwiatami (potem można same kwiatki odcedzić). Kwiaty lawendy można używać do aromatyzowania potraw przez cały rok – świetnie nadaje się do tego suszone kwiaty, które można wykorzystywać także do dekoracji potraw.

