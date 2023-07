Różowa lawendowa lemoniada hitem wakacji. Orzeźwia i działa uspokajająco. Jak ją zrobić?

Skuteczność lawendy znana jest od pokoleń. Działa uspokajająco i rozluźniająco, dlatego jest idealna dla osób zestresowanych. Lawendowy olejek polecany jest pacjentom stomatologicznym cierpiącym na dentofobię. Sekret lawendy tkwi w jej kojącym zapachu. O ile większość osób uwielbia ten aromat, nie tolerują go mole – lawenda skutecznie je odstrasza.

Lawenda ma dobroczynne działanie na człowieka – przyspiesza metabolizm i wydzielanie soków trawiennych – napoje na bazie lemoniady świetnie sprawdzą się u osób, które się odchudzają. Ale też u tych, które często zmagają się z wzdęciami – lawenda je likwiduje. Lawendowe olejki mają działanie antyseptyczne, przeciwbólowe, a także przyspieszają gojenie się ran. Nalewka z lawendy ma działanie przeciwzapalne. Lawendowe herbaty są natomiast polecane kobietom, które cierpią na bolesne miesiączki.

Przepis na lawendową lemoniadę

Przepis: Lawendowa lemoniada Aby przygotować lawendową lemoniadę o pięknym, różowym odcieniu, jako bazę można wykorzystać lawendowy syrop. Wystarczy zalać go wodą, dodać kostki lodu, liście mięty, cytrynę. Ale jest też inny sposób na pyszną domową lemoniadę, która doskonale orzeźwia w upalne dni. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 70 w każdej porcji Składniki 2 łyżeczki suszonych kwiatów lub kilka gałązek lawendy

szklanka wrzątku

łyżka miodu

3 szklanki zimnej wody

kostki lodu

½ soku z cytryny

kilka plastrów cytryny

kilka liści mięty Sposób przygotowania Przygotowanie składników.2 łyżeczki suszonych kwiatów lub kilka gałązek lawendy zalej szklanką wrzącej wody. Jeśli chcesz uzyskać bardziej intensywny kolor, kwiatów może być więcej, ale weź pod uwagę, że lawenda ma charakterystyczny, nieco gorzkawy smak. Zaparzanie powinno trwać minimum kwadrans. Odcedzanie.Powstały w ten sposób napar trzeba odcedzić i odstawić do wystygnięcia. Przyprawianie.Do powstałego napoju dodaj łyżkę miodu oraz sok z cytryny, całość dobrze wymieszaj. Przygotowanie do picia.Przelej napój do większego dzbanka. Dolej 2 szklanki zimnej wody, kilka kostek lodu, plasterki cytryny i liście mięty. Smacznego!

Lawendowa lemoniada świetnie orzeźwi w chłodny dzień, a przy okazji zadziała rozluźniająco i uspokajająco. Nie powinno się pić więcej niż dwie szklanki tego napoju dziennie.

Jak stosować lawendę w kuchni?

Lawenda może być z powodzeniem stosowana w kuchni, np. jako dodatek do deserów czy koktajli. Wykorzystuje się zarówno jej kwiaty świeże, jak i suszone oraz gałązki.Z jednych i drugich można przygotować lawendowy syrop. Na 1 litr wody potrzeba od 4 do 8 łyżek kwiatów, w zależności od tego, jaki aromat chcemy uzyskać – im więcej lawendy, tym intensywniejszy smak i zapach. Kwiaty należy zalać wrzątkiem i odstawić na 6 godzin. Następnie trzeba je przecedzić, a do naparu dodać trzy szklanki cukru i dwie łyżeczki kwasku cytrynowego. Wywar należy zagotować i rozlać do słoików lub butelek. Syrop lawendowy ma działanie uspokajające, nasenne i moczopędne. Można go zastosować jako dodatek do herbaty lub kawy, naleśników, lodów i deserów albo przygotować z niego orzeźwiającą lemoniadę.

