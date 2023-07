Jedz morele w upały! Ten owoc chroni przed słońcem

Najsmaczniejsze są dojrzałe morele i takie powinno się kupować. Trzeba wybierać owoce o kolorze pomarańczowym, a nie zielono-pomarańczowym. Nie powinny być zbyt miękkie, ani mieć uszkodzonej skórki. Ważny jest również zapach owoców, po którym można poznać, czy owoc nie jest spleśniały. Morele są wrażliwe na temperaturę i łatwo się psują, dlatego w upały nie powinno się ich kupować na bazarach czy straganach. Można je przez kilka dni przechować w lodówce.



Spożywanie moreli chroni skórę przed słońcem

Te właściwości morele zawdzięczają zawartemu w nich beta-karotenowi (w 100 g moreli jest go 2,28 mg). Beta-karoten, czyli prowitamina A, stymuluje produkcję melaniny w organizmie. Melatonina chroni skórę przed słońcem i dlatego nazywana jest „filtrem przeciwsłonecznym”. Beta-karoten wykazuje też działanie neutralizujące wolne rodniki, które uszkadzają skórę pod wpływem zbyt długiej ekspozycji na słońce i mogą prowadzić do zmian nowotworowych. Ten składnik odpowiada również za pomarańczowy kolor owoców. Jeśli więc spożywamy owoce i warzywa, które go zawierają (oprócz moreli znajdziemy go np. w melonach, brzoskwiniach, arbuzie czy marchewce), to nasza skóra nabierze złocistego odcienia.

Zawartość beta-karotenu to nie jedyny powód, dla którego warto jeść morele. Te owoce wyróżniają się wysoką zawartością białka (w 100 g jest go 1,4 g). Są też źródłem węglowodanów oraz błonnika, który reguluje pracę jelit i sprzyja odchudzaniu. W morelach znajdziemy też m.in. cenne witaminy z grupy B, witaminę C oraz minerały: fosfor, potas, wapń i żelazo.

Jak wykorzystać morele w kuchni?

Morele doskonale smakują i możemy jeść je jako samodzielną przekąskę. 100 g świeżych moreli dostarcza około 50 kcal. Dwie nieduże morele to tylko ok. 35 kcal. Owoce te należą do produktów o średnim indeksie glikemicznym (IG 42), mogą więc być sporadycznie spożywane przez cukrzyków. Nadają się też do tego, żeby przygotować z nich dżemy i konfitury. Są dobrym dodatkiem do ciast, sałatek oraz dań mięsnych. W kuchni ceniony jest nie tylko smak świeżych, ale również suszonych moreli.

Warto wiedzieć, że również pestki moreli mają właściwości prozdrowotne. W medycynie chińskiej wykorzystywano je w leczeniu zaparć oraz dolegliwości układu oddechowego, m.in. astmy, rozedmy płuc, czy zapalenia oskrzeli. Dziś wiadomo, że preparaty z pestek moreli należy stosować z umiarem, gdyż zawierają substancję zwaną amigdaliną, która w dużych stężeniach jest trująca.

