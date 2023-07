Zioła na upały. Zaparz, schłodź i pij na zdrowie

Gaszą pragnienie i dają uczucie chłodu i świeżości. Zioła idealne na upały? Pewnie większości od razu przychodzi na myśl mięta – i słusznie – ale to nie jest jedyna możliwość.

Mięta na upały

Zaparz herbatkę z mięty, ostudź i schłodź w lodówce. Taki napój podawaj z plasterkami cytryny lub limonki, jeśli chcesz możesz dosłodzić miętową ice tea miodem. Mięta orzeźwia, ale też jednocześnie pomaga w trawieniu. Jeśli w gorący dzień spędzasz czas przy grillu, to miętowy, chłodzący napój będzie tu idealny. Miętowa herbatka ma bardziej intensywny smak niż woda z dodatkiem świeżej mięty i może być ciekawą alternatywą dla aromatyzowanej miętą wody.

Melisa na upały

Herbatka z melisy zadziała odświeżająco i relaksująco. Schłodzona to świetny napój na upalne dni. Tak samo jak herbatę z mięty możesz ją podawać z plasterkami cytryny i miodem. Liście mięty i melisy możesz też połączyć: mrożona herbata z melisy i mięty da poczucie orzeźwienia, lekkości, poprawi trawienie i zadziała uspokajająco.

Szałwia na upały

Intensywny smak szałwii z nutą lekkiej goryczki może nie każdemu przypaść do gustu, jednak warto pamiętać, że ta roślina należy do tej samej rodziny co mięta i ma również właściwości orzeźwiające i odświeżające. Szałwia ma jeszcze jeden atut, który sprawia, że jest idealna na gorące dni – pomaga uporać się z nadmiernym poceniem. Szałwiowy napój doskonale ugasi pragnienie.

Rumianek na upały

Rumianek mogą pić nawet dzieci – pomoże nawodnić organizm, poradzi sobie z niestrawnością i bezsennością. Delikatną w smaku herbatkę rumiankową można podawać z plasterkiem cytryny i dodatkiem sezonowych owoców (wrzuć do rumiankowej ice tea np. mrożone truskawki).

Jak robić ziołowe herbaty mrożone?

Mrożone herbatki ziołowe robi się dokładnie tak samo, jak tradycyjną ice tea. Wystarczy zaparzyć dowolne ziółko i schłodzić w lodówce. Takie herbatki można dodatkowo aromatyzować różnymi dodatkami: plasterkami cytrusów, gałązkami świeżych ziół (polecamy do rumiankowej herbatki na zimno dorzucić kilka listków świeżej mięty), świeżymi i mrożonymi owocami.

