Domowa lemoniada na upały. Wystarczą trzy składniki

Latem należy dbać o dobre nawodnienie organizmu, szczególnie przy wysokich temperaturach, co jest ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Do zalecanej ilości płynów, która wynosi ok. 2-3 litry na dobę, warto włączyć pyszną, domową lemoniadę, gdyż doskonale gasi ona pragnienie, a ze względu na dodatek cytryny i mięty dostarcza dodatkowo witamin i związków mających pozytywny wpływ na zdrowie. Można oczywiście tworzyć własne wersje lemoniady, dodając ulubione owoce, jak truskawki czy arbuza lub zioła np. rozmaryn. Robiąc własną lemoniadę, mamy pewność, że zawiera tylko świeże i naturalne składniki.

Co potrzebne jest do przyrządzenia lemoniady?

Świeża mięta. Zioło to jest cenione i stosowane w medycynie ludowej od niepamiętnych czasów, występuje już w mitologii greckiej, a obecnie na świecie rośnie jego kilkaset odmian. Dodatek mięty, dzięki olejkom eterycznym, które zawiera, ułatwia trawienie i przynosi ulgę przy niestrawności, łagodzi wzdęcia i bóle żołądka. Dodatkowo koi stany zapalne gardła czy zatok oraz migrenowe bóle głowy. Mięta ma też udowodnione działanie antywirusowe i antybakteryjne, a jej zapach działa relaksująco i uspokajająco. Cytryna. Owoc ten uważany za jeden z najzdrowszych, zawiera dużo witaminy C, która jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. Cytryna poprawia działanie systemu immunologicznego i pomaga zapobiegać infekcjom, działa antybakteryjnie i pomocniczo w leczeniu przeziębień. Dodatkowo wykazuje pozytywne działanie na układ pokarmowy, wspomagając trawienie i przyspieszając metabolizm. Ze względu na zawarty potas jest dobra dla osób z nadciśnieniem tętniczym czy chorobami układu krążenia, wzmacniając również naczynia krwionośne. Mimo swojego kwaśnego smaku cytryna ma zasadowe pH, co jest bardzo korzystne dla naszego organizmu. Woda mineralna. Watro wybrać wodę mineralną, szczególnie średnio zmineralizowaną, a nie zwykłą źródlaną, gdyż zawarte w niej minerały takie jak magnez, wapń czy potas uzupełniają te, które straciliśmy, pocąc się intensywnie w czasie upałów. Możemy wybrać wodę niegazowaną lub gazowaną w zależności od preferencji.

Przepis: Odświeżająca lemoniada z cytryną i miętą Domowa lemoniada orzeźwia w upalne dni. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki Jedna cytryna

Kilka gałązek mięty

2 łyżeczki cukru

Woda mineralna

kostki lodu Sposób przygotowania Połącz składnikiWeź kilka gałązek mięty, włóż do rondelka, wsyp 2 łyżeczki cukru i 100 ml wody. Zagotuj i zostaw do wystudzenia. Z połowy cytryny wyciśnij sok, a drugą połowę pokrój na plasterki. Dodaj kostki loduDo dużej szklanki wsyp 4-5 kostek lodu, dodaj zimny syrop miętowy, wlej sok z połowy cytryny i dodaj kilka plastrów cytryny oraz kilka listków świeżej mięty. Dolej wody mineralnej, żeby dopełnić szklankę. Ciesz się pysznym i odświeżającym napojem.

