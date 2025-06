Ten placek z kruszonką to hit w moim domu. Zrobisz go bez trudu z sezonowymi owocami

Domowe wypieki mają niepowtarzalny smak, który trudno porównać z gotowymi ciastami z cukierni. Często są nie tylko smaczniejsze, ale i zdrowsze – dokładnie wiesz, co do nich dodajesz, możesz ograniczyć cukier, użyć lepszych składników. Co więcej, ich przygotowanie wcale nie musi być trudne – wiele przepisów jest prostych i sprawdzi się nawet dla początkujących. Dzięki temu możesz cieszyć się wspaniałym smakiem, a satysfakcja z własnoręcznie upieczonego ciasta to dodatkowy bonus.

Jak zrobić ciasto z kruszonką i wiśniami? Prosty przepis

Zamiast po raz kolejny sięgać po sprawdzony sernik czy szarlotkę, warto skorzystać z krótkiego sezonu na wiśnie i upiec coś nieco innego – na przykład proste ciasto z kruszonką i świeżymi wiśniami. Kwaśne owoce doskonale przełamują słodycz ciasta, a chrupiąca, maślana kruszonka nadaje mu wyjątkowego charakteru. To świetny sposób, by wprowadzić do wypieków trochę sezonowej świeżości i cieszyć się smakiem lata. Pamiętaj, że jeśli wiśnie są wyjątkowo soczyste, to należy je lekko odsączyć przed użyciem.

Przepis: Placek z kruszonką Tym plackiem zajada się cała moja rodzina, koniecznie spróbuj go zrobić. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 45 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 220 w każdej porcji Składniki Spód ciasta kruchego: 90 g zimnego masła

200 g mąki pszennej

70 g cukru

1 jajko

1 łyżeczka proszku do pieczenia Nadzienie: 750 g umytych i wydrylowanych wiśni Kruszonka: 90 g zimnego masła

2 żółtka

100 g cukru

150 g mąki

½ łyżeczki cynamonu Sposób przygotowania Rozgrzanie piekarnikaRozgrzej piekarnik do 180 °C (góra–dół) lub 160 °C (termoobieg). Przygotowanie spodu ciastaRęcznie szybko zagnieć składniki (masło możesz posiekać lub zetrzeć na tarce). Wyłóż formę papierem do pieczenia, wyłóż ciastem dno i boki i lekko dociśnij. Podpiecz przez 20–25 min aż lekko się zarumieni. Przygotowanie kruszonkiMasło posiekaj lub zetrzyj na tarce, wymieszaj z pozostałymi składnikami i rozetrzyj palcami do uzyskania grudek. Pieczenie ciastaNa podpieczony spód wyłóż wiśnie. Posyp obficie kruszonką. Piecz 45 min w 180 °C na najniższej półce piekarnika.

Wiśnie świetnie sprawdzają się jako owocowe nadzienie, jednak to ciasto jest również bardzo uniwersalne i można je przygotować z innymi sezonowymi owocami, takimi jak truskawki, śliwki, morele, jagody czy rabarbar.

Co jeszcze można zrobić z wiśni?

Wiśnie to niezwykle wszechstronne owoce, które doskonale nadają się do przygotowania różnych przetworów i deserów. Można z nich zrobić klasyczne dżemy, konfitury czy kompoty – idealne do kanapek lub jako dodatek do naleśników. Z wiśni przygotowuje się również nalewki i soki, które świetnie smakują przez cały rok. W świecie deserów króluje ciasto z wiśniami, na przykład tradycyjny placek drożdżowy, tarta albo sernik z wiśniowym musem. Te owoce świetnie sprawdzają się też jako nadzienie do pierogów, dodatek do lodów. Jeśli masz ochotę na więcej kuchennych eksperymentów, to dobrym pomysłem jest też przygotowanie czekoladowego ciasta z wiśniami.

Czytaj też:

To mleko jest pełne zdrowotnych „pułapek”. Szkodzi kościom i jelitom. Masz je w lodówce?Czytaj też:

To najlepsze bułki w Biedronce, a wiele osób je omija. Pomogą ci zrzucić zbędne kilogramy