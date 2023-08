Olej z pestek czarnej porzeczki nazywany jest eliksirem zdrowia. Na co pomaga?

Krzew czarnej porzeczki był dawniej bardzo często spotykany w polskich ogrodach, a sok porzeczkowy był ulubionym napojem wielu osób. W ostatnich latach popularność porzeczek spadła, bardzo zresztą niesłusznie. Porzeczki to bowiem niezwykle zdrowe owoce zaś olej wytłaczany z ich pestek to prawdziwy eliksir zdrowia. Ten niezwykle ciekawy, a mało znany olej powstaje w procesie tłoczenia na zimno pestek z porzeczek, ma żółty kolor i delikatny owocowy zapach.

O korzystnych dla organizmu właściwościach tego oleju decydują przede wszystkim zawarte w nim nienasycone kwasy tłuszczowe, dodatkowo w idealnej dla organizmu proporcji kwasu omega-3 do omega-6. Co ważne, olej z pestek czarnej porzeczki zawiera wielonienasycony kwas gamma-linolenowy (GLA), który działa przeciwzapalnie i wspiera układ odpornościowy. Oprócz tego znajdziemy w nim witaminę E, zwaną witaminą młodości. Taki zestaw składników wspiera leczenie chorób przewlekłych o charakterze zapalnym, a szczególnie polecany jest przy chorobach skóry takich jak łuszczyca czy trądzik, ale też chorobach stawów (szczególnie w reumatoidalnym zapaleniu stawów RZS) oraz chorobach serca.

Na co pomaga olej z pestek czarnych porzeczek?

Wspiera organizm w leczeniu chorób skóry takich jak trądzik, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry i alergie ze względu na właściwości przeciwzapalne i wzmacniające barierę ochronną skóry.

Chroni organizm przed działaniem wolnych rodników, które przyspieszają starzenie i sprzyjają chorobom.

Pobudza do działania układ odpornościowy.

Ogranicza stany zapalne i chronić stawy.

Obniża poziom złego cholesterolu LDL, reguluje gospodarkę lipidową, co przeciwdziała miażdżycy i chroni serce.

Olej z pestek czarnej porzeczki można też stosować zewnętrznie. Kilka kropli można dodać do kremu lub balsamu i posmarować nim skórę, zwłaszcza wysuszoną np. po opalaniu, kiedy w wyniku ekspozycji na słońce doszło do uszkodzeń, ale również po kuracjach złuszczających.

Olej z pestek czarnej porzeczki w kuchni

Olej z pestek czarnej porzeczki nie jest zwykle poddawany procesowi rafinacji. Ma charakterystyczny, przyjemny porzeczkowy smak. Profilaktycznie można spożywać łyżeczkę oleju dziennie po posiłku, ale też można dodawać go do potraw. Nadaje się do sałatek, kanapek, zup oraz sosów, majonezów, past owsianki czy koktajli. Można też zjeść go jako samodzielną przekąskę: nalać na talerzyk, posypać ziołami np. suszoną bazylią i zjeść z bułką. Żeby nie utracił swoich cennych właściwości, powinno się go stosować jedynie na zimno. Olej należy przechowywać w ciemnej, szklanej butelce, trzymać w lodówce oraz zużyć w ciągu kilku miesięcy.

Olej z pestek czarnej porzeczki jest dostępny w sklepach ze zdrową żywnością, ale też w aptekach, występuje również w postaci kapsułek. Uwaga: Oleju z pestek czarnej porzeczki powinny unikać osoby z alergią na czarną porzeczkę.

