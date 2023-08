Olej z nasion konopi obniża cholesterol i ciśnienie krwi. Warto go jeść codziennie

Olej z nasion konopi siewnej (cannabis sativa L.) powstaje w procesie tłoczenia na zimno nasion tej rośliny, uprawianej w naszym kraju od stuleci. Konopie były bowiem wykorzystywane do produkcji tkanin, sznurów jak też oleju przeznaczonego do spożycia. Warto wiedzieć, że nasiona konopi nie zawierają psychoaktywnych związków THC i CBD, tak więc można sięgać po ten olej bez obaw. Dodatkowo w Polsce uprawa konopi jest obecnie uregulowana prawem i wymaga specjalnych zezwoleń na uprawę, a produkty znajdujące się w sklepach są poddane odpowiedniej kontroli.

W składzie oleju z nasion konopi dominują tłuszcze, ale są to w ok. 80 proc. zdrowe tłuszcze nienasycone. Proporcja kwasów omega-6 w stosunku do kwasów omega-3, która w tym oleju wynosi 3:1, jest idealna dla naszego organizmu. Dodatkowo olej ten zawiera wielonienasycony kwas gamma-linolenowy (GLA), który działa przeciwzapalnie i według badań może wpływać na poprawę takich schorzeń jak zespół jelita drażliwego, choroby reumatyczne czy stwardnienie rozsiane. Białko i aminokwasy, minerały takie jak cynk czy fosfor oraz witaminy A, E i K to kolejne cenne dla zdrowia składniki zawarte w oleju z nasion konopi.

Jakie właściwości lecznicze ma olej z nasion konopi?

Lista prozdrowotnych właściwości oleju z nasion konopi jest długa. Codzienne spożywanie tego oleju:

obniża poziomu złego cholesterolu LDL, co zmniejsza z kolei ryzyko udarów i zawałów serca,

działa pozytywnie na układ krążenia, wzmacniając naczynia krwionośne i wspomagając leczenie nadciśnienia tętniczego,

reguluje gospodarkę hormonalną w organizmie i łagodzi dolegliwości związane z miesiączkami i menopauzą,

działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo na bóle mięśni i stawów co ma znaczenie przy chorobach reumatycznych i innych wynikających ze stanów zapalnych w organizmie,

ma pozytywny wpływ na układ nerwowy i mózg,

ułatwia zasypianie.

Jak stosować olej z nasion konopi?

Olej z nasion konopi ma ciekawy ziołowo-orzechowy smak, może więc być używany do sałatek, grzanek czy różnych past kanapkowych. Należy przechowywać go w lodówce, zarówno przed otwarciem jak i po rozpoczęciu butelki oraz zużyć w ciągu kilku miesięcy. Trzeba pamiętać, że można go stosować tylko na zimno, gdyż ma niską temperaturę dymienia i po podgrzaniu traci swoje cenne właściwości. Zalecana ilość do spożycia oleju z nasion konopi to 1-2 łyżki stołowe dziennie.

Olej z nasion konopi można też stosować zewnętrznie

Olej z nasion konopi można też stosować na skórę, wspiera leczenie i łagodzi objawy łuszczycy takie jak pękanie skóry, swędzenie, zaczerwienienia jak również wspomaga leczenie trądziku i atopowego zapalenia stawów. Nie zatyka on porów skóry, więc może być używany do demakijażu lub do bezpośredniego użycia na skórę, również do masażu twarzy i ciała. Poprawia też stan włosów i paznokci, może być stosowany jako wcierka lub maska do włosów, a także jako odżywka do paznokci.

Uwaga: Olej z nasion konopi ma właściwości przeciwzakrzepowe, więc osoby ze zmniejszoną krzepliwością krwi powinny jego stosowanie skonsultować z lekarzem. Dodatkowo spożycie tego oleju w zbyt dużych ilościach może spowodować problemy żołądkowo- jelitowe.

