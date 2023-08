Co zrobić z czasznicy? Pyszne pomysły na czasznicę olbrzymią

Czasznica olbrzymia wygląda jak wielka biała piłka i trudno pomylić ją z czymkolwiek innym. Grzyb jest jadalny – ale tylko młode owocniki (to nie oznacza, że są małe). Łatwo je rozpoznać: młode czasznice mają białe, jaśniutkie wnętrze. Jeśli widzisz, że grzyb po przekrojeniu jest żółtawy czy brązowy – nie nadaje się do spożycia.

Czasznica olbrzymia – co z niej zrobić?

Najpopularniejszy sposób na czasznicę to usmażenie plastrów grzyba w panierce. Może to być dokładnie taka sama panierka, jakiej używasz do kotletów schabowych, a możesz też podkręcić jej smak, dodając do bułki tartej parmezan lub inny twardy ser. Grzyba wystarczy pokroić w plastry, panierować i smażyć na tłuszczu na złoto.

Ale nie jest to jedyny sposób na wykorzystanie czasznicy. Czasznica ma lekko pieczarkowy, przyjemnie grzybowy smak i konsystencję, którą można porównać do tofu. Dlatego świetnie nadaje się jako dodatek do wegetariańskich gulaszy, ale też można ją dodać do jajecznicy, omleta, położyć na pizzy czy grlillować. Czasznica świetnie pasuje jako dodatek do dań z makaronu. Czasznicę olbrzymią można zamrozić: najlepiej wówczas pokroić ją w kostkę i używać według potrzeb.

Gdzie można znaleźć czasznicę?

Czasznica olbrzymia to inaczej purchawica olbrzymia. Najczęściej rośnie się na łąkach, pastwiskach, ale też w parkach i ogrodach. Rośnie na żyznych i wilgotnych glebach od lipca do września. Obecnie można ją legalnie zbierać, ale warto wiedzieć, że jeszcze całkiem niedawno, bodo 2014 roku, była w Polsce uznawana za gatunek ściśle chroniony.

Owocniki czasznicy olbrzymiej mogą osiągać rozmiary przekraczające metr w obwodzie. Jak podają Lasy Państwowe, jeden z największych znanych owocników czasznicy został znaleziony w 1955 r. w północnych Czechach. Grzyb ważył ponad 20 kilogramów, a jego obwód wynosił dokładnie 212 cm.

