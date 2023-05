Ten grzyb smakuje jak kurczak. Jak zrobić nuggetsy z żółciaka siarkowego?

Żółciak siarkowy jest jadalny po obróbce termicznej. Jego nazwa – żółciak siarkowy – nie brzmi zbyt apetycznie, stąd grzybiarze lubią o nim mówić po prostu grzyb-kurczak. I wcale nie chodzi o jego żółto-pomarańczowy kolor, ale przede wszystkim o smak, który do złudzenia przypomina białe mięso drobiowe.

Gdzie znaleźć żółciaka siarkowego?

Żółciaka siarkowego nie pomylisz z żadnym innym grzybem. Charakterystyczne, mięsiste kapelusze łatwo dostrzec nawet z daleka. Rośnie zwykle na pniach drzew liściastych, można go spotkać nawet w miejskich parkach. Dla drzew to grzyb chorobotwórczy. Atakuje głównie wierzby, drzewa owocowe, dęby i brzozy. Grzyb występuje w naszym klimacie od kwietnia do października, ale najczęściej można go spotkać wiosną. Jeśli zaatakuje drzewo, zwykle pojawia się na nim w kolejnych latach.

Żółciak siarkowy (Laetiporus sulphureus) znany jest także jako huba siarkowa, huba żółta czy żagiew Rostafińskiego.WAŻNE: zbieraj tylko młode grzyby. Te starsze są zwyczajnie niezjadliwe: mają teksturę i smak... tektury.

Jak przyrządzić żółciaka siarkowego?

Przyrządzając żółciaka siarkowego, trzeba przestrzegać jednej zasady: grzyba trzeba najpierw obgotować i nigdy nie jeść go na surowo, ponieważ surowy jest trujący. Jak długo gotować żółciaka siarkowego? Jeśli pokroisz go na mniejsze kawałki, wystarczy ok. 10-15 minut. Jeśli gotujesz całe grzyby, gotuj ok. 20-25 minut. Wodę należy potem odlać.

Z obgotowanego żółciaka można zrobić nuggetsy, takie jak z naszego przepisu, ale to nie jest jedyna możliwość. Obgotowane grzyby możesz dodać do wegetariańskich gulaszy i sosów albo zrobić z nich pasztet (np. z dodatkiem kaszy jaglanej). Można je też po prostu obsmażyć z dodatkiem ulubionych przypraw. Obgotowanego żółciaka siarkowego można także zamarynować.

Przepis: Nuggetsy z żółciaka siarkowego Pyszne i sycące nuggetsy z „grzyba kurczaka”. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki kilka młodych żółciaków siarkowych

jajko

kilka łyżek mąki pszennej

pół szklanki bułki tartej

sól, pieprz

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotuj grzybyŻółciaki umyj i pokrój na mniejsze kawałki. Gotuj w wodzie ok. 15 minut. Zrób nuggetsyUgotowane kawałki grzyba odsącz, dopraw solą i pieprzem i poczekaj, aż ostygną. Rozgrzej olej na patelni. W osobnych naczyniach uszykuj mąkę, roztrzepane jajko i bułkę tartą. Kawałki grzyba obtaczaj kolejno: w mące, jajku i bułce tartej i kładź na rozgrzany olej. Smaż na złoto. Zaserwuj danie

