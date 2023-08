Ten dodatek sprawia, że grzyby w occie smakują wyjątkowo. Dla wielu to może być zaskoczenie

W occie można marynować niemal wszystkie grzyby, które lądują w naszych koszykach. To głównie kurki, borowiki, podgrzybki czy późną jesienią pyszne opieńki. Sama marynata składa się z octu, wody, soli i cukru, ale cały sekret smaku grzybków tkwi w dodatkach.

Grzyby marynowane z chrzanem

Tradycyjnie do grzybowych marynat dodaje się cebulę, liście laurowe, ziarenka pieprzu i ziela angielskiego, bardzo często cebulę. My dziś proponujemy: do tego zestawu dorzuć kawałek korzenia chrzanu. Nada on grzybkom lekkiej ostrości i aromatu. Chrzan należy dołożyć do grzybów przed zalaniem marynatą i potem pasteryzować, jak zwykle. Chrzan najlepiej pokroić w słupki i dać po 2-3 do każdego słoika.

Co można dodać do marynowanych grzybów?

Chrzan to nie jest jedyny dodatek, który podkręci smak grzybków. Popularnym dodatkiem wśród miłośników ostrzejszych marynat jest papryczka chili – tu jednak lepiej uważać, aby nie przesadzić z jej ilością. Zwykle wystarczą 2-3 plasterki ostrej papryczki na słoik. Do marynowanych grzybów warto także dorzucić ząbek czosnku. Dodatki można ze sobą łączyć. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w jednym słoiczku znalazł się obok grzybów bogaty zestaw dodatków: cebula, marchew, chrzan, czosnek i kawałek ostrej papryczki.

Zamiast cukru w samej zalewie można także wykorzystać miód. Koniecznie spróbuj takiej marynaty przed zalaniem nią grzybów, aby mieć pewność, czy to jest smak, który ci odpowiada. Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie w marynacie octu jabłkowego (najlepiej domowego). Wówczas jednak należy pamiętać o odpowiednich proporcjach i dać mniej wody (tu sprawdzą się proporcje 1:2, czyli na szklankę octu należy dać dwie szklanki wody).

Czytaj też:

Sprawdzony przepis na grzyby w occie. Jakie grzyby można marynować?Czytaj też:

Opieńki w sosie pomidorowym. Przepis na pyszne danie na zimę