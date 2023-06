Ten pyszny gulasz zrobisz w pół godziny! W roli głównej cieciorka

– Inspiracją do tej potrawy jest moja podróż na Teneryfę i odkrycie możliwości, jakie daje nam w kuchni ciecierzyca. Garbanzos to po hiszpańsku ciecierzyca – mówi Leszek Wodnicki.

Jak zrobić hiszpański gulasz z ciecierzycy?

Danie robi się bardzo szybko i jest doskonałą alternatywą dla ciężkich i długo przygotowanych gulaszy mięsnych. – Bardzo ważnym składnikiem jest papryka wędzona. Wyspy Kanaryjskie z tego słyną. Idealnie jeśli uda nam się zdobyć hiszpańską wędzoną paprykę, ale oczywiście może też być każda inna – mówi.

Kluczowe jest też przesmażenie wszystkich przypraw z cebulką i czosnkiem. To idealnie wydobędzie z nich smak. Dopiero później dodajemy resztę składników. Leszek Wodnicki zwraca też uwagę na dodatek koncentratu pomidorowego. – On dodaje tu mocno pomidorowego smaku. Dlatego uwielbiam dodawać go do dań z pomidorami, aby jeszcze bardziej wzmocnić ich smak – zdradza kucharz.

Gulasz w wersji z mięsem

Jak podkreśla Leszek Wodnicki, gulasz można również zrobić w wersji mięsnej. – Wtedy najlepiej dodać surowy boczek, który kroi się w drobną kostkę i dorzuca do dania, nawet nie trzeba go przesmażać. Hiszpanie dodają też często miękkie chorizo. I tak samo, nie trzeba nic przesmażać, męczyć tego mięsa, tylko wystarczy dodać i krótko podgrzać wszystko – mówi kucharz.

Przepis: Garbanzos czyli gulasz z ciecierzycy Sycące danie z dodatkiem cieciorki Rodzaj kuchni Hiszpańska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 2 łyżki oliwy z oliwek

łyżka masła

1 cebula biała

1 papryka czerwona

3 ząbki czosnku

1/2 puszki pulpy pomidorowej

2 łyżki koncentratu pomidorowego

1 łyżeczka wędzonej hiszpańskiej papryki

ciecierzyca w słoiku 540 gramów

1 chili

1/2 pęczka natki pietruszki

sól morska

czarny pieprz Sposób przygotowania Uszykuj składniki Rozgrzej patelnię Dodaj kolejne składniki Gotuj gulasz Dodaj pietruszkę Wyłóż danie Udekoruj i podawaj

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie na wprost.pl.

