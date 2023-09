Kiedy zbierać i jak przechowywać orzechy włoskie? Poznaj najlepszy sposób

Orzechy włoskie to owoce drzewa z rodziny orzechowatych, które powszechnie można spotkać w naszym kraju. Część jadalna orzecha to nasiono, znajdujące się wewnątrz twardej i zdrewniałej skorupki, otoczonej dodatkowo zieloną łupiną. Na jesieni owoce orzecha spadają z drzewa, a łupina zaczyna od nich odpadać. Jest to znak, że rozpoczął się czas na zbiory orzechów i okres, kiedy są najsmaczniejsze. Dietetycy często zalecają jedzenie ok. 5 orzechów włoskich dziennie. Taka dawka dostarcza nam cennych kwasów tłuszczowych omega-3, witaminy E, polifenoli i błonnika, dzięki czemu chronimy nasz układ krążenia, układ odpornościowy, wspieramy zdrowie jelit i układu nerwowego. Istnieją też wyniki badań mówiące o tym, że orzechy włoskie obniżają ryzyko depresji i nowotworów.

Kiedy zbierać orzechy włoskie?

Jeśli chcemy sporządzić nalewkę z zielonych orzechów włoskich (idealną na problemy żołądkowe) czy cenny dla zdrowia syrop, wówczas zbieramy je, kiedy są jeszcze niedojrzałe i zielone tj. w czerwcu i na początku lipca. Dojrzałe owoce są najczęściej dobre do zbioru pod koniec września i w październiku, choć zależy to również od warunków pogodowych w danym roku. Najlepszą wskazówką będzie fakt, że owoce same opadają z drzewa, a otaczająca je zielona łupina pęka i daje się łatwo oddzielić. Orzech znajdujący się pod łupiną powinien mieć jasnobrązową skorupę.

Jeśli mamy w ogrodzie drzewo orzechowe, należy zbierać orzechy na bieżąco, bo pozostawianie ich pod drzewem może sprzyjać pojawieniu się pleśni lub owadów. Warto pamiętać, aby przy oddzielaniu zielonej łupiny orzecha włoskiego mieć rękawiczki gumowe, gdyż wydziela ona juglon – substancję, która sprawia, że barwi skórę na brązowo, a przebarwienia te trudno usunąć. Jeśli już do tego dojdzie, najlepiej użyć do ich usunięcia soku z cytryny lub octu.

Jak przechowywać orzechy włoskie?

Jeśli zbieramy orzechy włoskie z własnego drzewa lub kupujemy jesienią świeże, w pierwszej kolejności trzeba je wysuszyć. Warto wiedzieć, że świeże orzechy włoskie mogą pokryć się pleśnią i będą do wyrzucenia. Nie należy bowiem jeść orzechów z widocznymi oznakami pleśni w postaci nalotu czy zapachu i smaku pleśni. Zawierają one mykotoksyny, które uważa się za bardzo szkodliwe dla zdrowia i rakotwórcze. W związku z tym nigdy nie pozostawiajmy świeżych orzechów w plastikowej torbie lub pojemniku. Najlepiej jest, po przesypaniu ich do wiklinowego kosza lub przewiewnego worka z naturalnego materiału, zostawić orzechy w suchym i ciepłym miejscu. Jeśli pogoda jest ładna, możemy to zrobić na słońcu. Nie suszymy orzechów w piekarniku czy na kaloryferze, bo jeśli osiągną zbyt wysoką temperaturę, mogą zbytnio wyschnąć i stać się niesmaczne.

Wysuszone orzechy włoskie najlepiej jest przechowywać w całości, w łupinach, które pełnią funkcję ochronną przed zjełczeniem, pleśnią czy wyschnięciem. Przechowywane w temperaturze pokojowej, w koszu wiklinowym czy worku z naturalnego materiału bądź w papierowej torbie będą dobre nawet przez rok. Kiedy mamy zamiar zjeść orzechy wtedy najlepiej na świeżo wyłuskać potrzebną ilość. Jeśli wyłuskamy ich więcej, takie orzechy należy przechowywać w szczelnie zamkniętym szklanym naczyniu, gdyż w ten sposób chronimy je przed wyschnięciem, pleśnią i molami spożywczymi, które podobnie jak my, lubią orzechy. Orzechy bez łupin można też zamrozić.

