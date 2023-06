Jak zrobić syrop z zielonych orzechów włoskich i miodu? Przepis do wykorzystania właśnie teraz

Orzechy są smaczną przekąską, jednak można je też wykorzystać na wiele innych sposobów, na przykład zrobić nalewkę z zielonych orzechów włoskich. Właśnie teraz trwa najlepszy okres na ich zbieranie. Jeśli macie ochotę jeszcze bardziej wykorzystać bogactwo natury – zróbcie konfiturę z młodych orzechów włoskich lub zielone orzechy w słodkiej zalewie. Dobrym pomysłem jest też przygotowanie specjalnego syropu, którego picie będzie miało pozytywny wpływ na wasz cały organizm. Takie domowe syropy to doskonały sposób na zdrowie zaczerpnięte wprost z natury.

Dlaczego warto pić syrop z zielonych orzechów włoskich i miodu?

Syrop z zielonych orzechów włoskich i miodu ma wiele cennych właściwości – to połączenie dwóch bardzo wartościowych składników. Zielone orzechy włoskie świetnie działają na trawienie, łagodzą dolegliwości żołądkowe. Stabilizują również pracę tarczycy, mają też właściwości przeciwzapalne. Są doskonałym źródłem jodu, który jest bardzo potrzebny do prawidłowej pracy tarczycy. Te niedojrzałe jeszcze orzechy mają również właściwości oczyszczające, a także odtruwające. Taki syrop łagodzi objawy menopauzy, zwiększa też odporność. Jego istotną cechą jest to, że dodaje energii, dlatego będzie idealny na przykład dla osób po przebytych chorobach. Zielone orzechy ułatwiają też detoksykację organizmu z zanieczyszczeń: pomagają w oczyszczeniu wątroby, układu pokarmowego i krwi. Działają również przeciwzapalnie, bakteriobójczo i przeciwpasożytniczo.

Picie takiego syropu jest wskazane między innymi, jeśli odczuwamy następujące symptomy:



ciągłe zmęczenie,

przybieranie na wadze,

utrata sił.

Taka mikstura z zielonych orzechów włoskich i miodu da pozytywne efekty również osobom, które borykają się z: anemią, otyłością, przewlekłymi chorobami układu oddechowego.

Taki syrop bez trudu zrobicie samodzielnie w domu

Przepis: Syrop z zielonych orzechów i miodu Taki syrop jest pyszny i działa prozdrowotnie, a jego zrobienie jest banalnie proste. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 20 Składniki 1 kilogram zielonych orzechów włoskich (około 40 małych sztuk),

1 litr płynnego miodu

wyparzony i umyty słoik. Sposób przygotowania Dokładnie umyjcie orzechyOd tego właśnie rozpocznijcie przyrządzanie tego syropu. Orzechy mogą zawierać różne zanieczyszczenia, dlatego trzeba je dokładnie umyć. Po opłukaniu ułóżcie je na ręczniku papierowym i pozwólcie im wyschnąć. Pokrójcie orzechyZielone orzechy pokrójcie w plastry lub ćwiartki. Koniecznie załóżcie do tego rękawiczki, ponieważ w innym przypadku zabarwicie sobie dłonie. Pokrojone orzechy przełóżcie do słoja. Odstawcie syrop w chłodne miejsceZawartość słoika z orzechami zalejcie płynnym miodem. Gdy już cały będzie wypełniony – szczelnie go zakręćcie, a później odstawcie w chłodne i ciemne miejsce. Syrop powinien tam stać przez około 4 tygodnie. Raz dziennie rozszczelniajcie zakrętkę – w ten sposób uwolnicie nadmiar gazów, które gromadzą się podczas fermentacji. Na koniec odcedźcie syrop i przelejcie go do butelek.

Właściwości zielonych orzechów włoskich

Zielone orzechy włoskie zwierają dużo witamin i mikroelementów. Poza jodem są także bogactwem witamin C, PP, E, a także tych z grupy B. Są również świetnym źródłem garbników, olejków eterycznych oraz przyswajalnych kwasów tłuszczowych. Od dawna te niedojrzałe owoce były stosowane w medycynie ludowej. Dodatkowo zawierają magnez, który odpowiada za utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi oraz fosfor, który wspiera układ kostny.

Kiedy zbierać zielone orzechy włoskie?

Pamiętajcie też, że to właśnie teraz jest najlepszy czas na to, by zebrać zielone orzechy – na przełomie czerwca i lipca. Zwróćcie uwagę, by orzech był miękki. Stopień jego dojrzewania możecie sprawdzić, wbijając dużą igłę lub wykałaczkę w ten owoc. W sytuacji, gdy po przebiciu go na wylot zauważycie, że wycieka z niego sok – to znak, że takie zielone orzechy nadają się do tego, by wykorzystać je podczas przygotowywania różnego rodzaju przetworów, w tym syropu.

Przed rozpoczęciem robienia tej mikstury – koniecznie załóżcie rękawiczki, ponieważ orzechy podczas rozcinania bardzo silnie brudzą skórę rąk.

