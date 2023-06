Nalewka z zielonych orzechów włoskich. Teraz jest najlepszy czas, żeby ją przygotować

Nalewka z zielonych orzechów włoskich, zwana orzechówką, to doskonałe lekarstwo na problemy żołądkowe. Posiada też niekwestionowane walory smakowe. Nie jest trudno ją przyrządzić. Najważniejsze to zebrać we właściwym czasie orzechy, kiedy nie są jeszcze w pełni dojrzałe, a więc na przełomie czerwca i lipca.

Lecznicze właściwości orzechów włoskich w medycynie ludowej wykorzystywane są już od wieków. Prozdrowotne działanie mają zarówno liście orzecha, które stosowano na problemy skórne, jak i same orzechy, z których można przyrządzać napary i nalewki na bóle brzucha. Współczesna medycyna potwierdza ich lecznicze właściwości. Nalewka z zielonych orzechów to skuteczny środek na dolegliwości żołądkowe. Wzmaga apetyt, gdyż pobudza produkcję soków trawiennych, wspomaga trawienie ciężkostrawnych potraw i działa bakteriostatycznie. Stanowi remedium na zatrucia pokarmowe i jest skuteczna w walce z bakteriami gronkowca i paciorkowca oraz łagodzi objawy grypy żołądkowej. Pomaga w leczeniu zarówno zaparć jak i biegunek. Ponadto nalewka z orzecha włoskiego wspiera działanie systemu nerwowegoego i wzmacnia odporność. Co zawierają orzechy włoskie? W zielonej łupinie orzechów włoskich znajduje się bardzo dużo garbników, glikozydów oraz które nadają nalewce mocny, wytrawny smak i regulują pracę żołądka. Również zawarte w nich olejki eteryczne wspierają procesy trawienne. W orzechach włoskich znajdziemy też cenne witaminy i składniki mineralne. Są wśród nich: witaminy z grupy B, korzystnie działające na układ nerwowy, magnez odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, fosfor wspierający układ kostny oraz mangan podnoszący m.in. poziom libido. W jakich ilościach pić nalewkę, żeby wykorzystać jej lecznicze działanie? Trzeba pamiętać, że nalewka z orzechów przygotowywana jest na bazie alkoholu i dlatego przeznaczona jest dla osób dorosłych. Przy niestrawności i zatruciu pokarmowym zaleca się pić 1 łyżeczkę do 3 razy dziennie. Najlepiej podawać ją na łyżeczce cukru lub rozpuścić w 1/2 szklanki wody i popijać małymi łykami. Nalewkę z orzechów można stosować ja również jako aperitif przed posiłkiem – żeby pobudzić apetyt, wystarczy wypić pół kieliszka. Przeciwwskazania do stosowania nalewki z orzecha włoskiego Mimo wielu zdrowotnych walorów orzechówki nie powinny stosować jej osoby, które cierpią na przewlekłe choroby żołądka lub jelit. Picie nalewki może też wzmagać refluks, niewskazane jest więc również przy tym schorzeniu. Unikać jej spożycia powinny też osoby, które nie piją alkoholu oraz dzieci. Trzeba pamiętać, że orzechy mogą uczulać. Wypróbuj przepis na nalewkę z zielonych orzechów włoskich Przepis: Nalewka z zielonych orzechów włoskich Pomaga przy zatruciach i bólach brzucha. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 20 Składniki ok. 20 sztuk zielonych orzechów włoskich

0,5 litra spirytusu ok. 96 proc.

0,5 litra wódki ok. 40 proc.

1 szklanka cukru (2, żeby nalewka była słodka)

opcjonalnie: kilka goździków, kora cynamonu, kawałek gałki muszkatołowej, laska wanilii Sposób przygotowania Przygotuj orzechyZielone orzechy włoskie myjemy i osuszamy. Za pomocą bardzo ostrego noża kroimy je na ćwiartki (na pół i jeszcze raz na pół). Koniecznie należy założyć rękawiczki, gdyż orzechy brudzą dłonie. Zalej orzechy alkoholemWrzucamy pokrojone orzechy do słoja lub gąsiora i zalewamy wódką oraz spirytusem. Orzechy powinny być zakryte płynem. Opcjonalnie do nalewki można dodać także 3-4 goździki oraz mały kawałek gałki, korę cynamonową i ewentualnie rozciętą laskę wanilii. Odstaw nalewkę na 4 tygodnieNalewkę zostawiamy w widnym, ciepłym miejscu na ok. 4 tygodnie. Na początku płyn będzie przezroczysty, a gdy orzechy puszczą soki, nabierze ciemniejszej barwy. Po ok. 4 tygodniach trzeba zlać alkohol z orzechów i odstawić go. Zalej orzechy wodąDo orzechów należy wlać pół szklanki wody (125 ml) i wsypać szklankę cukru (gdy nalewka ma być słodsza – 2 szklanki cukru i jeszcze jedną szklankę wody). Chowamy ją w ciemne, chłodne miejsce na 2-3 tygodnie pamiętając, aby przez pierwsze dni co jakiś czas wstrząsać i mieszać słojem (aby cukier mógł się całkowicie rozpuścić). Połącz alkohol z syropem z orzechówPo tym 2-3 tygodniach zlewamy syrop z orzechów i cukru. Łączymy alkohol z otrzymanym syropem (wlewając spirytus do syropu – nie odwrotnie). Przelewamy przez gazę do butelek i zostawiamy na co najmniej pół roku (najlepsze lecznicze właściwości nalewka ma po ok. roku). Im dłużej stoi, tym nabiera ciemniejszej barwy. Nalewkę można przyrządzić bez cukruJeśli chcemy przyrządzić gorzką nalewkę, to orzechy powinny stać wyłącznie w spirytusie i wódce przez 4 tygodnie. Taka nalewka będzie wyjątkowo gorzka i mocna. Ma również właściwości prozdrowotne. Czytaj też:

