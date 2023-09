Buza to orzeźwiający i zdrowy napój z kaszy jaglanej. Poznaj przepis

Kasza jaglana jest bardzo zdrowa, bezglutenowa i szeroko polecana przez dietetyków. Okazuje się, że z tej powstającej z ziarna prosa kaszy można zrobić mało znany, a doskonały napój. Wiedzą o tym dobrze mieszkańcy Białegostoku, bo właśnie w tym mieście w okresie międzywojennym buza była popularna. Sprowadzona została do stolicy Podlasia w 1912 roku przez Macedończyków (napój ten pochodzi oryginalnie z terenów Turcji i Bałkanów, gdzie wytwarzany jest od wieków) i stała się lokalnym przysmakiem. W mieście otwierano lokale tzw. buzny, gdzie pito buzę, którą serwowano z kawałkiem chałwy. Napój ten podawano przed wojną nawet w białostockim hotelu Ritz, najelegantszym w mieście.

Buza – co to jest?

Buza to orzeźwiający, lekko sfermentowany napój o kwaśno-słodkim smaku, wywarzany z gotowanej kaszy jaglanej z dodatkiem rodzynek, cytryny i cukru. Napój ten ma mętny, białawy kolor i jest lekko musujący. Jego smak jest bardzo ciekawy, z wyczuwalnym posmakiem rodzynek i drożdży. Jest idealny na ciepłe dni, gdyż przechowujemy go w lodówce i podajemy zawsze schodzony. Żeby go zdegustować, najlepiej wybrać się na Podlasie, można znaleźć go w menu wielu lokali w Białymstoku. W 2018 roku buza została wpisana przez resort rolnictwa na Listę Produktów Tradycyjnych z Podlasia jako napój uznany za dziedzictwo kulturowe regionu.

Przepis: Buza Przepis na napój z kaszy jaglanej.Trzeba go odstawić na 24 godziny. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 10 Składniki 100 g kaszy jaglanej (ok. pół szklanki)

150 g cukru

2 litry wody

1 g świeżych drożdży

1 cytryna

garść rodzynek Sposób przygotowania Przygotuj kaszęKaszę dobrze wypłucz i ugotuj w 1,5 litra wody, aż kasza się rozgotuje (ok.20 minut). Następnie przetrzyj kaszę przez sito do dużego naczynia. Przygotuj syrop cukrowyZagotuj pół litra wody i dodaj cukier. Wymieszaj i odstaw do wystudzenia. Kiedy płyn będzie letni, dodaj drożdże i rozmieszaj. Przygotuj buzęDo wystudzonej wody z przetartą kaszą dodaj syrop cukrowy z drożdżami i wciśnij sok z jednej cytryny. Wymieszaj dokładnie. Do szklanej butelki zamykanej na druciany kapsel lub zakręcanej butelki plastikowej wrzuć kilka rodzynek i napełnij płynem, zostawiając ok. 1/3 pustej przestrzeni, bo napój będzie fermentować. Poddaj napój fermentacjiZostaw napój na 24 godziny w ciepłym miejscu. Po tym czasie wstaw do lodówki. Przed podaniem wymieszaj. Serwuj zimny i zużyj w ciągu 4 dni.

Czy buza, czyli napój z kaszy jaglanej jest zdrowy?

Buza zawiera białko i węglowodany. Z tego powodu uważana jest za bardzo pożywny napój. W procesie fermentacji buzy wytwarza się kwas mlekowy, który ma pozytywny wpływ na układ trawienny i florę jelitową.

Napój ten zawiera również żelazo, wapń, fosfor oraz witaminy z grupy B. Dzięki tym składnikom buza jest dobra dla układu kostnego i nerwowego. Napój ten zwiększa odporność organizmu, wzmacniając go i łagodząc zmęczenie. Może również wspierać organizm w walce z przeziębieniami i infekcjami gardła.

Napój buza powinien być spożyty w ciągu ok. 3-4 dni od przyrządzenia, gdyż po tym czasie pojawia się w nim alkohol, co prawda w małym stężeniu, ale i tak trzeba uważać, aby nie spożywały go dzieci.

