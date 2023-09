Jaglanka wspomaga odchudzanie. Dodaj do niej gruszki i orzechy, a będzie pyszna

Kasza jaglana to jedna z najstarszych i najzdrowszych kasz dostępnych człowiekowi. Powstaje z ziaren prosa, starożytnego zboża, rosnącego na prawie wszystkich kontynentach, znoszącego dobrze różne klimaty i ubogą ziemię. Dzięki ważnej roli tego zboża w wyżywieniu ludności i jego niezwykłej wartości odżywczej Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2023 Międzynarodowym Rokiem Prosa. Jest to wiec dobry moment, abyśmy sami włączyli tak cenną, mogącą wspomagać odchudzanie a dodatkowo bezglutenową kaszę do naszej diety.

Przepis: Jaglanka z karmelizowaną gruszką i orzechami Łatwa w przygotowaniu i pożywna. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 2 Składniki 100 g kaszy jaglanej (ok. pół szklanki)

400 g mleka zwykłego lub roślinnego

1 łyżka ksylitolu lub brązowego cukru

1 łyżka masła orzechowego (opcjonalnie)

1 gruszka

garść orzechów- włoskich, laskowych lub arachidowych

2 łyżki syropu klonowego Sposób przygotowania Gruszkę umyj i wykrój gniazda nasienneNie obieraj. Pokrój na podłużne kawałki. Podsmaż gruszki na patelni, dodając syrop klonowy, aż się lekko skarmelizują. Pod koniec wrzuć orzechy posiekane na kawałki. Kaszę jaglaną umyj w wodziNastępnie przelej na sitku wrzątkiem, co pozwoli pozbyć się goryczki. Do garnka wlej mleko, dodaj ksylitol lub cukier oraz kaszę. Gotuj na wolnym ogniu przez ok. 15 minut, aż kasza wchłonie płyn, co jakiś czas mieszając, aby danie się nie przypaliło. Odstaw z ogniaOdstaw z ognia i jeśli dodajesz masło orzechowe, zrób to w tym momencie. Dokładnie wymieszaj. Wyłóż kaszę na talerz, a na niej ułóż karmelizowane gruszki z orzechami.

Czy kasza jaglana może pomóc zgubić zbędne kilogramy?

Filiżanka ugotowanej kaszy jaglanej waży ok. 170 g i ma ok. 200 kcal. Jest więc to mała zawartość kaloryczna w stosunku do wartości odżywczej kaszy. Kasza jaglana jest bowiem bogata w błonnik i białko. Składniki te dają na długo poczucie sytości i pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, bo po zjedzeniu długo się trawią. Dzięki temu jesteśmy dłużej najedzeni i możemy ograniczyć nasz dzienny bilans energetyczny. Dodatkowo zawarte w niej składni wspierają metabolizm, co również jest korzystne w procesie odchudzania.

Dzięki wspomnianym zaletom kasza jaglana jest szczególnie polecana dla osób, które chcą kontrolować poziom cukru we krwi bądź borykają się z insulinoopornością. Badania wykazały, że nawet u osób cierpiących już na cukrzycę, które włączyły kaszę z prosa do swojej codziennej diety, udało obniżyć się poziom glukozy we krwi nawet o 15 proc.

Jeśli dodamy, że kasza jaglana zawiera dużo wapnia, ważnego dla zdrowych kości, żelazo i cenne aminokwasy, może obniżać cholesterol i ciśnienie krwi chyba nikogo nie trzeba będzie już namawiać na ugotowanie pysznej jaglanki z naszego przepisu.

Uwaga: osoby z chorobami tarczycy powinny jeść kaszę jaglaną w umiarkowanych ilościach, gdyż zawiera ona składniki zwane polifenolami goitrogennymi, które mogą upośledzać czynność tarczycy, powodując wole – czyli powiększenie tarczycy.

Czytaj też:

Jagielnik – wegański sernik. Pyszny i prosty przepisCzytaj też:

Otręby pomogą zgubić oponkę z brzucha. W czym tkwi ich sekret?

Źródła: BBC.com, Healthline.com, Odżywianie Wprost