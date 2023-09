Ser halloumi pieczony z owocami. Potrzebne są tylko 4 składniki

Jakiś czas temu bardzo modnym daniem był ser feta – pieczony z pomidorami, zaś obecnie popularność w mediach społecznościowych zdobywa pieczony ser halloumi z owocami. Połączenie słonego smaku sera i słodkiego smaku owoców daje bowiem wspaniały efekt. Plastry grillowanego sera halloumi są doskonałym dodatkiem do sałatek, ale okazuje się, że upieczony w całości jest równie dobry, a na jego przygotowanie zużywamy mniej tłuszczu. Dodatkowo to danie przygotowuje się w kilka minut (nie licząc czasu pieczenia), wymaga tylko 4 składników i można użyć do niego dowolną kompozycję ulubionych owoców.

Pieczony ser halloumi – jak go przygotować?

Danie to jest bardzo łatwe w przygotowaniu i nie wymaga skomplikowanych czynności. Najprostsza wersja to obłożenie wyjętej z opakowania kostki sera wybranymi owocami. Jeśli owoce są twardawe lub mało dojrzałe, można przez kilka minut poddusić je na patelni, bo ser piecze się szybciej niż twarde owoce. Niektórzy dodają jeszcze do owoców odrobinę miodu lub syropu klonowego, ale nie jest to konieczne. Owoce, które najlepiej pasują do tego dania to brzoskwinie, morele, śliwki czy nektarynki, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować wariantu z gruszkami i jabłkami.

Przepis: Ser halloumi pieczony z owocami Zdrowa przekąska na lunch lub kolację. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 opakowanie sera halloumi ok. 220 g

2 brzoskwinie

2 śliwki

oliwa z oliwek

szczypta ostrej papryki np. chili w płatkach Sposób przygotowania Przygotuj owoceUmyj owoce i wyjmij z nich pestki. Pokrój owoce na ćwiartki. Na patelnię wlej odrobinę oliwy z oliwek i podduś owoce przez kilka minut, dodaj płatki chili i wymieszaj delikatnie. Rozgrzej piekarnik do 180 stopniWlej odrobinę oliwy do naczynia żaroodpornego. Na środku ułóż cały, wyjęty z opakowania ser halloumi, na którym możesz zrobić kilka nacięć, aby lepiej się upiekł, a dookoła rozłóż podduszone owoce. Wstaw do nagrzanego piekarnika na ok. 30 minut. Podawaj danieKiedy owoce lekko się skarmelizują, a ser jest miękki i lekko zrumieniony danie jest gotowe. Podawaj je z dobrym pieczywem, które wchłonie wszystkie soki.

Czy ser halloumi jest zdrowy?

Ten dojrzewający w solance ser wytwarzany z mleka owczego lub mieszanki mleka krowiego, owczego i koziego, pochodzi z Cypru. Ser halloumi zawiera dużo wartościowego białka (nawet 20 g na 100 g sera), które wspomaga nasze mięśnie, dzięki czemu jest dobrą alternatywą dla mięsa. Dzięki zawartości minerałów takich jak wapń, fosfor i magnez oraz witaminy D halloumi wspiera układ kostny i pomaga zapobiegać osteoporozie. Ser ten jest bogaty w witaminę A, co jest dobre dla skóry i wzroku oraz witaminę E i wzmacniającą naczynia krwionośne witaminę K.

Przeciwskazania do jedzenia tego sera to nadciśnienie, gdyż zawiera on dość dużo sodu, który podnosi ciśnienie krwi. Powinny go również unikać osoby nietolerujące laktozy.

Czytaj też:

Włoski ser i pieczone pomidorki. Sekretem przepisu są dodatkiCzytaj też:

Jedz morele w upały! Ten owoc chroni przed słońcem

Źródła: Odżywianie Wprost, dishedbykate.com