Włoski ser i pieczone pomidorki. Sekretem przepisu są dodatki

Włoski ser i pomidory to połączenie idealne. Tu mamy kremową ricottę i pieczone pomidorki koktajlowe. To danie może być przystawką, ale można je też zjeść na lekką kolację, albo w towarzystwie dobrej bagietki – śniadanie. – To jest szybkie i proste danie, ale trzeba zarezerwować sobie czas na upieczenie pomidorków. W tym przepisie pieczemy je jedynie w 120 stopniach, ale przez godzinę – tłumaczy Leszek Wodnicki.

Ricotta z pomidorkami. Leszek Wodnicki: Sekretem są dodatki

Choć danie to tylko kilka składników, jego smak może zaskoczyć. – Sekretem są dodatki. Chrupiąca posypka z panko, aromatyczne zioła, oliwa i miód – wylicza Leszek Wodnicki. Jak podkreśla, przygotowanie całości jest banalnie proste.

Samo panko, czyli azjatycką panierkę, można śmiało zastąpić zwykłą bułką tartą. – Po prostu bułka będzie miała nieco inną teksturę, ale nasze danie będzie tak samo dobre. Ważne, aby usmażyć ją na złoto z masłem i oliwą – radzi kucharz. Jeśli nie macie oliwy bazyliowej, do wykończenia dania można wykorzystać zwykłą oliwę.

Przepis: Ricotta z pieczonymi pomidorkami, bazylią i miodem Prosta przystawka z włoskiego sera i kolorowych pomidorków. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g pomidorków koktajlowych

sól, pieprz, cukier

oliwa

masło

kilka gałązek tymianku

50 g panierki panko lub bułki tartej

500 g sera ricotta

4 łyżeczki miodu

kilka listków bazylii

olej bazyliowy

mikroliście lub kiełki Sposób przygotowania Przygotuj pomidory Upiecz pmidory Usmaż panko Przygotuj danie Udekoruj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

Czytaj też:

Przystawka mocy. Tylko trzy składniki i 15 minut. Przepis Leszka Wodnickiego dla „Wprost”Czytaj też:

Tortilla z cukinią i pomidorkami. Przepis Leszka Wodnickiego dla „Wprost”