Szukasz nowego pomysłu na owsiankę? Dodaj świeże figi i pistacje

Jednym z pomysłów na nowe dodatki do codziennej owsianki mogą być dostępne jesienią, świeże, słodkie pyszne figi i jedne z najzdrowszych orzechów, czyli pistacje. Owsianka ze świeżymi figami i pistacjami może być nie tylko smacznym i wartościowym śniadaniem, ale nada się również na lekką kolację. Warto estetycznie skomponować wszystkie składniki, podać je w ładnym naczyniu, a następnie zjeść w spokoju. Udowodniono bowiem, że skupienie uwagi na posiłku i uważne jedzenia sprzyja dobremu trawieniu i zjadaniu mniejszych porcji. To zaś z kolei prowadzi do lepszego zdrowia i pomaga zachować szczupłą sylwetkę.

Przepis: Owsianka ze świeżą figą i pistacjami Pełna smaku i aromatu. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 100 g płatków owsianych (ok. pół szklanki)

300 g mleka zwykłego lub roślinnego (duża szklanka)

1 łyżka ksylitolu lub cukru

2 świeże figi

garść pistacji

łyżka jogurtu naturalnego na porcję Sposób przygotowania Ugotuj płatkiDo garnka wsyp płatki i dodaj mleko. Gotuj na małym ogniu przez ok. 10 minut, co jakiś czas mieszając. Pod koniec gotowania dodaj ksylitol lub cukier. Przygotuj dodatkiFigi starannie umyj i pokrój na 4 części. Przygotuj pistacje i jogurt naturalny. Podaj owsiankęWybierz ładną miseczkę, wyłóż płatki. Na płatkach połóż łyżkę jogurtu. Posyp pistacjami i udekoruj figami. Delektuj się wykwintną i zdrową owsianką.

Dlaczego do owsianki warto dodać świeże figi?

Podobno już sportowcy w starożytnej Grecji jedli dużo fig, aby zyskać formę. Ten jeden z najdłużej uprawianych przez człowieka owoców. Znajdziemy w nich m.in. węglowodany oraz błonnik, który korzystnie wpływa na przemianę materii. Figi są pełne antyoksydantów, głównie flawonoidów, które chronią organizm przed chorobami, w tym nowotworowymi. Dzięki zawartości witaminy C wzmacniają odporność. Ich regularne spożywanie zapobiega też anemii, gdyż zawierają żelazo. Znajdziemy w nich też wiele innych, cennych dla zdrowia substancji, m.in. witaminę A i luteinę, co wzmacnia wzrok. Są bogate w potas oraz wapń, które wzmacniają kości i pracę mięśni.

Należy pamiętać, aby figi przechowywać w lodówce i zjeść w kilka dni od momentu zakupu. Nie trzeba ich obierać, bo ich skórka jest miękka i pełna błonnika. Powinno się jedynie dokładnie umyć owoce przed zjedzeniem.

Pistacje poprawiają humor i jakość snu

Pistacje to jedne z najzdrowszych orzechów. Zawierają białko i błonnik, cenne minerały i antyoksydanty. Są bogate w witaminę B6, którą należy dostarczać z pożywieniem. Witamina ta, jak wykazały badania, zmniejsza wpływ zanieczyszczonego powietrza na organizm, co w dzisiejszych czasach jest kluczowe. Ciekawe jest również to, że jedzenie pistacji poprawiają też humor i jakość snu. Te orzeszki zawierają bowiem aminokwas o nazwie tryptofan, który bierze udział w wytwarzaniu serotoniny. Ten hormon szczęścia, poprawia nastrój i reguluje zasypianie oraz cykle snu. Garść pistacji dziennie może więc pomóc zwalczyć bezsenność.

