Pistacje chronią przed źle rokującymi nowotworami. Ile pistacji warto jeść dziennie?

Orzechy pistacjowe to smakołyk, który dość często pojawia się na naszych stołach. Kojarzymy je głównie z przekąską albo dodatkiem do sałatek czy deserów. W Polsce są dość popularne, choć nie tak bardzo jak orzechy włoskie, ziemne czy laskowe. A tak naprawdę pistacje znacznie częściej powinny być ważnym elementem naszego menu, ponieważ mają dobroczynne działanie dla zdrowia.

Pistacje – jedne z najzdrowszych orzechów

Pistacje nie tylko są smaczne, ale i bogate w substancje odżywcze. Zawarty w nich błonnik wspomaga przemianę materii i zaspokaja apetyt. W pistacjach znajdziemy wiele ważnych minerałów. Magnez świetnie działa na układ nerwowy i krwionośny, poprawia również przewodnictwo nerwowe. Potas sprawia, że nasz mózg funkcjonuje lepiej i sprawniej, natomiast fosfor – pomaga w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. W pistacjach znajdziemy również ważne witaminy, m.in. E (obniża poziom złego cholesterolu LDL) oraz B6 (wspiera odporność organizmu i działanie układu nerwowego). Orzechy pistacjowe zawierają spore ilości białka – stanowi ono około 20 procent ich masy –to m.in. dzięki temu po zjedzeniu pistacji czujemy się najedzeni. Te orzechy polecane są jako przekąska dla cukrzyków, ponieważ mają dość niski indeks glikemiczny (IG).

Właściwości antynowotworowe pistacji

Orzechy pistacjowe są bogate w przeciwutleniacze, których zadaniem jest zwalczanie wolnych rodników odpowiedzialnych za rozwój wielu chorób, w tym nowotworów. Według Departamentu Rolnictwa w USA jedna porcja pistacji (jest to około 28 gramów) zawiera więcej oksydantów niż filiżanka zielonej herbaty. Regularne pożywanie pistacji zmniejsza stany zapalne w organizmie.

Orzechy pistacjowe są źródłem fitosteroli, które hamują namnażanie się komórek nowotworowych. Jednak jednym z ważniejszych składników pistacji, które hamują rozwój raka, jest gamma-tokoferol, czyli jedna z form witaminy E, czyli. Jak podaje Liga Walki z Rakiem, może ona blokować tworzenie się rakotwórczych nitrozoamin – powstających w żołądku z azotynów zawartych w żywności – oraz chronić przed rakiem poprzez wspomaganie układu odpornościowego.

W profilaktyce jakich nowotworów pomogą pistacje?

Zdaniem naukowców z Uniwersytetu w Teksasie spożywanie większych dawek gamma-tokoferolu mogą zmniejszać ryzyko raka płuc oraz raka prostaty. Potwierdzają to przeprowadzone przez wspomniany zespół badania. Wynika z nich, że u osób, które przez sześć tygodniu jadły codziennie około 50 g pistacji, zaobserwowano wyższe stężenie gamma-tokoferolu niż u tych, których dieta nie uwzględniała tych orzechów. A im wyższe stężenie gamma-tokoferolu, tym mniejsze ryzyko nowotworu płuc i prostaty.Co ciekawe, zalecana dawka nie przyczyniła się do zwiększenia wagi czy wzrostu BMI u badanych osób. Z innych badań opublikowanych na łamach „International Journal of Cancer” wynika, że spożywanie pistacji zmniejsza również ryzyko ponownego zachorowania na raka piersi.

Ile pistacji można zjeść dziennie?

Nie można przesadzać z ilością zjadanych pistacji – 100 g tych orzechów to 621 kcal, czyli jest to kaloryczna przekąska. Z uwagi na to, nie powinno się jeść więcej niż dwóch garści tych orzechów dziennie. Zamiast solonych czy prażonych, lepiej wybierać te naturalne, bez dodatków. Zielone orzechy można dodawać np. do sałatek, makaronów albo do lodów i innych deserów. Można przyrządzić z nich również masło pistacjowe.

