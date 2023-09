Mozzarella di bufala to wyjątkowy ser. Z jakiego jest mleka i jak go jeść?

Mozzarella di bufala to tradycyjny włoski ser wytwarzany w regionie Kampania, w okolicach Neapolu. Ma postać miękkiej, serowej kuli złożonej ze strzępków sera, zanurzonej w zalewie. Wytwarzany jest z mleka czarnych bawolic, które cechuje wysoka zawartość białka (13g/100) oraz tłuszczu (23 g/100 g). To właśnie jemu mozzarella di bufala ma rozpływający się w ustach, delikatny, lekko słodkawy kremowy smak. Po podgrzaniu charakterystycznie „się ciągnie”. Smak mozzarelli początkowo nie był ceniony. Problemy sprawiało też przechowywanie sera i jego krótki czas przydatności do spożycia. Z czasem jednak mozzarella di bufala stała się wyrafinowanym przysmakiem nazywanym „białym złotem”. Znalazła szerokie zastosowanie w kuchni.

Jak jeść mozzarellę di bufala?

Pizza Margherita

Najbardziej klasyczna propozycja wykorzystania mozzarelli di bufala to wykorzystanie jej do pizzy. Mozzarella di bufala decyduje o smaku neapolitańskiej pizzy Margherity, która ceniona jest świecie. Nie potrzeba do niej innych dodatków. Wysokiej jakości, składniki sprawiają, że jest to danie kompletne i przepyszne.

Sałatka caprese

Ser warto też użyć do sałatki caprese. Jeśli nie jadłeś jej jeszcze z tym rodzajem mozzarelli, koniecznie wypróbuj tę wersję. To przystawka jest idealna zwłaszcza czasie sezonu na pomidory. Mozzarellę kroimy w plastry, pomidory również. Przekładamy plasterki mozzarelli z pomidorami na talerzu i polewamy oliwą z oliwek. Doprawiamy odrobiną soli, oregano i świeżymi listkami bazylii. Smakuje wyśmienicie.

Scarpariello

Z mozzarelli do bufala można również inne tradycyjne neapolitańskie danie o nazwie scarpariello. Jest to makaron z pomidorami i serem. Ta słynna włoska pasta nosi swoją nazwę od slowa scarpari – szewcy, którym żony przygotowywały ten posiłek. Wystarczą do tego dobre, świeże pomidory, bazylia, oliwa, parmezan i oczywiście mozzarella di bufala. Dodatek sera sprawia, że danie jest pożywne i rozpływa się w ustach.

Melanzane alla parmigiana

Nie można też pominąć przekąski na ciepło z wykorzystaniem mozzarelli di bufala i bakłażanów. To zapiekanka o nazwie melanzane alla parmigiana. Do jej przygotowania potrzebne są bakłażany, passata pomidorowa, bazylia, oliwa, parmezan i oczywiście mozzarella di bufala.

Gdzie kupić mozzarellę di bufala?

Mozzarellę di bufala, z bawolego mleka można kupić w niektórych supermarketach lub przez internet. Kosztuje drożej niż mozzarella z krowiego mleka. Za kulkę sera o wadze 125 g trzeba zapłacić ok. 16 zł. Warto jednak choćby na specjalną okazją pozwolić sobie na ten luksus, bo smak potraw z dodatkiem tego sera zachwyca.

Przy jego zakupie warto zwrócić uwagę czy mamy do czynienia z oryginalnym produktem dobrej jakości, o czym świadczy dopisek DOP (Denominazione di Origine Protetta, czyli Chroniona Nazwa Pochodzenia) i charakterystyczne logo.

