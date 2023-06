Czy ser mozzarella można jeść na diecie? Dowiedz się, kto powinien go unikać

Mozzarella to niedojrzewający ser miękki pochodzący z regionu Kampania we Włoszech. Tradycyjnie był robiony z mleka bawołów, obecnie produkuje się ją głównie z mleka krowiego. Nazwa produktu wytwarzanego według tradycyjnej receptury: „Mozzarella di bufala campana” podlega ochronie (PDO). Ser mozzarella ma białą barwę, jest miękki i rozciągliwy. Przechowuje się go w solance, aby dłużej zachował jakość i świeżość. Mozzarella twarda, robiona z krowiego mleka, różni się wyglądem od miękkiej. Jej barwa jest lekko żółta, a jej konsystencja jest twardsza. Taki rodzaj sera częściej znajdziemy na pizzy.

Właściwości prozdrowotne mozzarelli

Ser mozzarella jest dobrym źródłem pełnowartościowego białka (w 100 g sera znajdziemy 22 g białka), które jest niezbędnym składnikiem budulcowym organizmu, bierze udział w procesach metabolicznych oraz pełni ważną funkcję w przypadku układu immunologicznego, wchodząc w skład ciał odpornościowych.

Mozzarella jest bogata w tłuszcze nasycone (które nie są niezdrowe, chyba że są spożywane w nadmiernych ilościach), dostarcza również niewielkich ilości zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz omega-6 oraz niewielkie ilości cholesterolu (79 mg na 100 g). Jest dobrym źródłem wapnia, który wzmacnia układ kostny oraz fosforu, który umożliwia jego wchłanianie. Już 100 g sera dziennie pokrywa zapotrzebowanie na te składniki w ponad 50 procentach. W tym serze znajdziemy również cynk aktywujący układ odpornościowy oraz selen. Mozzarella jest też dobrym źródłem witaminy B 12, która wspiera układ nerwowy i zapobiega wystąpieniu anemii. Zawarta w niej witamina A ma korzystny wpływ na skórę.

Zastosowanie mozzarelli w kuchni

Ser mozzarella jest doskonałym dodatkiem do sałatek lub kanapek, szczególnie dobrze komponuje się z pomidorami, oliwkami i bazylią. Można dodawać go do warzyw i zapiekanek. Znajdziemy go w daniach typowych dla kuchni włoskiej: pizzy, lazanii, czy sałatce caprese. Dobrze nadaje się do panierowania, a tak przygotowane smażone paluszki lub kulki są smaczną przystawką.

Mozzarella nie jest zalecana w dietach odchudzających

Mozzarella ceniona jest ze względu na walory smakowe i cenne składniki odżywcze, nie jest jednak zalecana osobom będącym na dietach redukujących masę ciała. Jest to ser stosunkowo tłusty, zawiera ok. 300 kcal w 100 g. Dlatego powinny go unikać ci, którzy chcą pozbyć się zbędnych kilogramów. Ze względu na wysoką zawartość tłuszczy nasyconych ser mozzarella z ostrożnością powinni spożywać również pacjenci z chorobami układu krążenia oraz cukrzycą typu 2, której często towarzyszy otyłość.

