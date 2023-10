„Zielona kawa” to hit na pobudzenie i oczyszczenie. Jak przygotować kawę z pietruszki?

Choć pijemy różne rodzaje kawy, te najbardziej popularne to tzw. mała czarna albo kawa z mlekiem. Okazuje się, że ten napój może mieć różne oblicza i kolory. „Zieloną kawę” wymyślił doktor Stroescu Virgiliu Octavian, rumuński endokrynolog i dietetyk. Tak naprawdę nie chodzi o kawę, lecz o koktajl, który – mimo braku w nim kofeiny – pobudza lepiej niż espresso. Jak go przygotować?

W czym tkwi sekret tzw. zielonej kawy?

Doktor Stroescu Virgiliu Octavian znany jest z innowacyjnych pomysłów. Na co dzień pracuje z członkami rumuńskiej drużyny olimpijskiej. Zachęca swoich pacjentów, aby ich dieta bazowała na naturalnych produktach. To właśnie ten endokrynolog wymyślił przepis na „zieloną kawę”, po wypiciu której – zdaniem lekarza – organizm doznaje pozytywnego „wstrząsu”. Ten napój w mediach społecznościowych funkcjonuje pod nazwą „Virgil's Coffee”, od nazwiska lekarza. Sekretem tego koktajlu jest natka pietruszki. To warzywo zawiera bardzo dużo witaminy C (w jednym pęczku aż 89 mg), a także witaminy B6, E, K i A oraz takie składniki mineralne jak żelazo, wapń, potas, fosfor i cynk. Dzięki temu zielony koktajl działa pobudzająco i odżywczo. Ale to nie wszystko. W natce pietruszki znajdziemy sporo błonnika, dlatego „kawa” z pietruszką polecana jest osobom, które się odchudzają – znakomicie poprawia metabolizm. A ze względu na obecność cytryny, koktajl ma właściwości oczyszczające i ułatwia pozbycie się z organizmu toksyn.

Na co pomaga „zielona kawa”?

Zaleca się wypijać dziennie jedną filiżankę „Virgil's Coffee”. Najlepiej zrobić to z samego rana, wówczas pobudzające działanie napoju będzie szczególnie odczuwalne.

Ten napój ma następujące właściwości prozdrowotne:

dodaje energii,

nawadnia organizm,

poprawia odporność i zmniejsza ryzyko infekcji,

działa antyoksydacyjnie,

przyspiesza procesy trawienne,

pobudza krążenie krwi,

pomaga pozbyć się toksyn z organizmu,

obniża ciśnienie krwi.

Jak przygotować „zieloną kawę”?

Przygotowanie „zielonej kawy” jest bardzo proste i nie wymaga zbyt dużo czasu. Potrzebne są następujące składniki:

1 pęczek natki pietruszki,

1/2 cytryny,

1 łyżeczka miodu,

1 łyżeczka oliwy z oliwek,

1 szklanka wody.

Wszystkie składniki należy ze sobą połączyć i zblendować. Koktajl można na kilka minut umieścić w lodówce albo wypić od razu po przygotowaniu. Można go spożyć na czczo, chyba, że ktoś ma bardzo wrażliwy żołądek.

Kto nie powinien jeść natki pietruszki w większych ilościach?

Choć „zielona kawa” ma działanie prozdrowotne, warto pamiętać, że niektórzy nie mogą wprowadzać zbyt dużo zielonej pietruszki do diety. W związku z tym pewne grupy pacjentów powinny skonsultować picie tego koktajlu ze swoim lekarzem. Zalicza się do nich:

osoby chorujące na nerki (warzywo zawiera niewielkie ilości kwasu szczawiowego, który może zwiększyć ryzyko powstawania kamieni nerkowych),

osoby z dną moczanową,

kobiety ciężarne – mówi się, że spożycie natki pietruszki w nadmiarze może wywołać skurcze macicy.

