Kawa z kardamonem spala tłuszcz w mig. Jak ją pić, aby schudnąć?

Kardamon to przyprawa, która coraz bardziej podbija kubki smakowe Polaków. Dzieje się tak zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Przekonują się do niej głównie osoby, które lubią potrawy i napoje z nutką imbiru czy kurkumy. Kardamon nie tylko podbija walory smakowe dań, ale również podkręca metabolizm.

Czy kardamon pomaga schudnąć?

Kardamon jest zaliczany do naturalnych termogeników, czyli naturalnych substancji poprawiających tempo przemiany materii. W efekcie dochodzi do podwyższenia temperatury ciała, co przekłada się na lepszą stymulację metabolizmu. W Azji Południowo-Wschodniej, skąd pochodzi ta przyprawa, kardamon traktowany jest jako lekarstwo na problemy trawienne. Co ciekawe, z jednej strony pobudza on apetyt poprzez wydzielanie soków trawiennych, ale jednocześnie redukuje chęć na słodycze. Ma też inne atuty – wspomaga oczyszczanie przewodu pokarmowego, niweluje zaparcia i działa przeciwzapalnie – przeciwgrzybiczo i przeciwbakteryjnie. Dodatkowo obniża ciśnienie, jednocześnie poprawiając krążenie – z uwagi na to, że zawiera przeciwutleniacze. Dzięki kardamonowi można pozbyć się z organizmu wielu toksyn.

Jak smakuje kawa z kardamonem?

Kardamon ma specyficzny, słodkawo-ostrawy smak, lekko korzenny. Idealnie smakuje jako dodatek do napojów – herbat, grzanego wina i kawy. Bardzo dobrze komponuje się z czarną kawą (ewentualnie z odrobiną mleka). Dodanie nawet szczypty tej przyprawy sprawia, że napój nabiera ciekawego, nieco orientalnego smaku. Ale nie smak i aromat są w tym napoju najważniejsze – kluczem jest efekt odchudzający, jaki można osiągnąć dzięki tak przygotowanej kawie.

Kawa z kardamonem na odchudzanie – czy naprawdę działa?

Dzięki kardamonowi kawa z tą przyprawą przyspiesza metabolizm, usprawnia pasaż jelitowy i pobudza organizm do pozbycia się toksyn. Dzięki temu dochodzi do szybszego i bardziej efektywnego spalania tkanki tłuszczowej. Sekret tego napoju tkwi również w kofeinie, która stymuluje procesy metaboliczne – są na to dowodu naukowe. Naukowcy z Harvard T.H. Chan School of Public Health ogłosili, że wypijanie czterech filiżanek kawy dziennie może zmniejszyć tkankę tłuszczową nawet o 4 procent. Przyczynia się do tego zawarty w kawie kwas chlorogenowy, przeciwutleniacz, który wspomaga proces utraty tłuszczu – także trzewnego, tworzącego tzw. oponkę na brzuchu.

Ile kardamonu dodać do kawy?

W zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć, należy dodać do zaparzonej kawy jedną, dwie lub nawet trzy szczypty kardamonu. Im więcej przyprawy dodamy, tym bardziej przyspieszymy metabolizm. Jeśli nie mamy kardamonu w proszku, możemy zmielić jego nasiona w młynku do przypraw lub utrzeć w moździerzu. Uwaga – kardamon najlepiej rozpuszcza się w gorącym napoju! Tak przygotowaną kawę możemy wypijać dwa razy codziennie. Aby osiągnąć jeszcze lepszy efekt, możemy dodać do niej odrobinę imbiru czy kurkumy.