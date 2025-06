Czy kawa naprawdę szkodzi cerze? Zobacz, co mówi lekarka, zanim z niej zrezygnujesz

Wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki kawy. To nie tylko napój, ale codzienny rytuał, który też umila nam poranki. Kawa skutecznie pobudza organizm, poprawia koncentrację i dodaje energii, dzięki czemu łatwiej wejść w rytm porannej aktywności. Dla wielu z nas to chwila tylko dla siebie – moment zatrzymania przed rozpoczęciem codziennych obowiązków. Nic więc dziwnego, że tak trudno z niej zrezygnować.

Czy picie kawy zaostrza trądzik?

Istnieją jednak stereotypy, że picie kawy może zaostrzać trądzik. To zagadnienie wzięła „pod lupę” lek. Jagoda Rogowska, specjalistka endokrynologii. Okazuje się, że jest to mitem, a w przeprowadzonych do tej pory badaniach nie udowodniono, aby kawa albo produkty zawierające kofeinę pogarszały przebieg trądziku.

Trzeba za to pamiętać o wielu pozytywnych właściwościach kawy, które dobrze wpływają na nasz organizm. Przede wszystkim zawiera ona antyoksydanty, które pomagają zwalczać wolne rodniki i opóźniają procesy starzenia. Kofeina obecna w kawie poprawia koncentrację, pamięć i ogólne funkcjonowanie mózgu.

Jak herbata wpływa na trądzik?

Wiele osób może zastanawiać się też, czy herbata ma wpływ na naszą skórę i czy jej picie może nasilać trądzik. Pojawia się więc pytanie, czy jest niewskazana w przypadku osób, które borykają się z problemami skórnymi.

Tylko jedno przeprowadzone do tej pory badanie wykazało, że herbata może zaostrzać trądzik, ale w badaniu tym nie wzięto pod uwagę, że badane napoje zawierały cukier – wyjaśniła specjalistka.

Ekspertka dodaje, że znanych jest za to wiele dobrych właściwości zielonej herbaty. Wynika to przede wszystkim z faktu, że polifenole zawarte w zielonej herbacie mają właściwości przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe, więc mogą zmniejszać nasilenie trądziku. Dodatkowo mogą również zmniejszać wydzielanie sebum, które jest pożywką dla bakterii. Zobacz, o jakiej porze najlepiej pić zieloną herbatę.

Jakiego jedzenia unikać przy trądziku?

Osoby borykające się z trądzikiem powinny unikać niektórych produktów, które mogą nasilać objawy skórne. Przede wszystkim warto ograniczyć spożycie żywności o wysokim indeksie glikemicznym, takiej jak białe pieczywo, słodycze, napoje gazowane i fast foody – powodują one gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, co może stymulować wydzielanie sebum. Niekorzystnie działa również nadmiar nabiału, zwłaszcza mleka krowiego, które może wpływać na gospodarkę hormonalną. Warto także unikać przetworzonych tłuszczów trans oraz potraw smażonych, które mogą sprzyjać stanom zapalnym w organizmie. Zamiast tego lepiej postawić na dietę bogatą w warzywa, owoce o niskim indeksie glikemicznym, zdrowe tłuszcze i produkty pełnoziarniste.

