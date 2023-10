Koktajl jabłkowo-pietruszkowy odchudza i wzmacnia organizm. Przepis na „napój Shreka”

Koktajl jabłkowo-pietruszkowy to prawdziwa bomba witaminowa. Znajdziesz w nim wiele cennych składników. Co więcej, nie napracujesz się zbytnio przy jego przygotowaniu. Cały proces nie wymaga zbyt wiele czasu ani specjalnych umiejętności. „Napój Shreka” świetnie sprawdzi się zarówno na śniadanie, jak i lunch, a nawet deser. Pysznie smakuje i dodaje energii. Dzięki niemu zrzucenie zbędnych kilogramów staje się znacznie łatwiejsze.

Jak przyrządzić koktajl pietruszkowo-jabłkowy?

Przygotowanie „napoju Shreka” jest banalnie proste. Co musisz zrobić? Najpierw dokładnie umyj dwa średniej wielkości jabłka. Usuń z nich gniazda nasienne i pokrój na mniejsze cząstki. Następnie wyparz cytrynę i dodaj ją do jabłek (wystarczy nieduży kawałek). Następnie pokrój natkę pietruszki. Wszystkie składniki wrzuć do kielicha blendera, dolej ¾ szklanki przegotowanej wody i zmiksuj do uzyskania gładkiej konsystencji. Jeśli koktajl jest zbyt gęsty możesz bardziej rozcieńczyć go wodą. Napój możesz udekorować listkami mięty lub plasterkiem cytryny (w zależności od upodobań) i dodać odrobinę miodu do smaku.

Jak działa koktajl jabłkowo-pietruszkowy?

Prozdrowotne właściwości koktajlu jabłkowo-pietruszkowego to zasługa zawartych w nim składników. Jabłka mają w swoim składzie duże ilości błonnika, który odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie odchudzania. Przyspiesza przemianę materii, a jednocześnie przedłuża uczucie sytości. W efekcie usprawnia pracę układu pokarmowego i zapobiega podjadaniu między posiłkami. Dzięki temu łatwiej ci ograniczyć liczbę spożywanych na co dzień kalorii i zrzucić nadprogramowe kilogramy. Proces odchudzania przebiega bez dużych wyrzeczeń i dojmującego uczucia głodu.

Natomiast natka pietruszki to bogate źródło witaminy C, a także wielu innych związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, takich jak: potas, wapń, magnez czy foliany. Ułatwia wchłanianie żelaza obecnego w diecie, a co za tym idzie zapobiega niedokrwistości (anemii). Odświeża oddech. Wpływa pozytywnie na stan skóry, włosów i paznokci. Zawiera też cenne antyoksydanty, które neutralizują wolne rodniki, a tym samym chronią przed rozwojem miażdżycy, a także chorób nowotworowych. Jednocześnie pietruszka wspiera pracę układu odpornościowego w walce z bakteriami i wirusami. To ważne zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, gdy organizm jest z reguły bardziej podatny na różnego rodzaju infekcje. Natka działa również moczopędnie i ułatwia proces usuwania toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii z ustroju. Często jest wykorzystywana w leczeniu osób z kamicą nerkową.

Czytaj też:

Pigwowiec do herbaty. Jak go przygotować?Czytaj też:

Smoothie „szarlotkowe” idealne na odchudzanie. Przepis na koktajl owsiano-jabłkowy