Zakwas z buraków działa antyrakowo i wzmacniająco. Sprawdzony przepis

Zakwas z buraka to znakomity polski superfood. Polecany jest w wielu dietach. Szczególnie często powinny sięgać po niego osoby na diecie wegetariańskiej, wegańskiej i redukcyjnej. Zakwas buraczany jest produktem o niskiej kaloryczności, ale bogatym w cenne składniki odżywcze. Wartość kaloryczna 100 ml zakwasu buraczanego to około 20 kcal.

Jakie wartości ma burak cukrowy?

Burak ćwikłowy to podstawa domowego zakwasu. Warzywo to charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą. Burak zawiera m.in. dużo błonnika (0,7-1,1 g/100 g świeżego warzywa) oraz jest doskonałym źródłem składników mineralnych (np. wapnia 20-30 mg/l00 g i potasu 100-330 mg/100 g). Dzięki bogatemu składowi burakom ćwikłowym przypisuje się właściwości profilaktyczno-lecznicze. Ponieważ świeży sok z buraków ma mało atrakcyjny smak (m.in. ze względu na obecność geosminy o ziemistym smaku i zapachu), warto poddać go procesowi zakwaszenia. To znacznie poprawia jego walory smakowe, a do tego produkt fermentowany zyskuje dodatkowe właściwości zdrowotne.

Jak zrobić zakwas z buraków?

Są dwie szkoły robienia zakwasu z buraków – z dodatkiem razowego chleba na zakwasie lub bez niego. W sklepie ciężko dostać dobrej jakości chleb, więc polecamy drugi sposób.

Przepis: Zakwas z buraków Domowy zakwas z buraków nie tylko smakuje, ale jest również dobry dla organizmu. Można go pić samodzielnie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 kg buraków (najlepiej z uprawy ekologicznej)

2 litry wody (powinna być przegotowana i ostudzona)

główka czosnku

4-6 liści laurowych

6-8 ziarenek ziela angielskiego

łyżka stołowa soli niejodowanej

płaska łyżka kminku (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie warzywWyszoruj buraki, obierz je cienko i pokrój na grube plastry. Pamiętaj, by robić to w rękawiczkach. Czosnek przekrój w poprzek (nie musisz go obierać, bo później i tak wszystko przecedzisz). Ułożenie składników w naczyniuW szklanym lub ceramicznym słoju ułóż warstwę buraków, a następnie dodaj liście laurowe, ziele angielskie i połowę czosnku oraz kminek, jeśli decydujesz się na ten opcjonalny składnik. Zrób kolejną warstwę, a na wierzchu ułóż pokrojone buraki, żeby przyprawy i czosnek nie wypływały później na wierzch. Przygotowanie solankiWodę zagotuj i wymieszaj z solą, a następnie ostudź. Przygotowanie do fermentacjiCałość zalej solanką tak, żeby dokładnie pokrywała buraki i inne składniki (jeśli jest potrzeba, to obciąż wszystko, by nic nie wypływało ponad solankę). Naczynie przykryj i odstaw w ciepłe miejsce. Proces fermentacjiCzas fermentacji to minimum 5-7 dni (zależy od temperatury w pomieszczeniu), ale można przedłużyć go nawet do 21 dni. Przygotowanie zakwasu do picia i przechowywaniaGdy zakwas jest gotowy, odcedź warzywa i przyprawy, a płyn przelej do wyparzonych i osuszonych butelek lub słoików i przechowuj w lodówce.

W przypadku robienia zakwasu z buraków z chlebem, na wierzch składników musisz dodać kromkę prawdziwego chleba razowego na zakwasie. Dzięki temu przyspieszysz proces fermentacji, ponieważ chleb jest źródłem bakterii kwasu mlekowego.

Właściwości zdrowotne zakwasu z buraków

Zakwas z buraków jest produktem fermentowanym. A grupa tych produktów ma bardzo cenne właściwości. Ich spożywanie m.in. reguluje przemianę materii oraz usprawnia pracę jelit i wątroby. Ponadto wspomagają leczenie niedokrwistości i wykazują działanie antynowotworowe. Po zakwas z buraków i inne kiszonki warto sięgać, ponieważ normalizują skład mikroflory jelitowej, hamują powstawanie mikroflory patogennej, a do tego mają właściwości obniżające poziom cholesterolu.

Wyniki badań przeprowadzone przez naukowców z Wydziału Żywienia Człowieka SGGW wykazały, że buraki i uzyskany z nich fermentowany sok mają są korzystne z punktu widzenia walki z komórkami ludzkiego nowotworu żołądka. Przy czym bardziej zasobny w składniki o udowodnionym prozdrowotnym działaniu jest sok z fermentowanych buraków. Odpowiada m.in. za wczesną apoptozę (samozniszczenie) komórek nowotworowych.

Dlatego warto sięgać po niepasteryzowany zakwas z buraków, najlepiej domowej roboty. Jest on idealnym wsparciem dla pracy układów pokarmowego i krwionośnego. Ponadto wzmacnia odporność i działa przeciwzapalnie, wsprając organizm w walce z ewentualnymi infekcjami.

Ile zakwasu z buraka pić?

Codziennie warto wypijać od 0,5 do 1 szklanki zakwasu z buraków. Tę ilość zakwasu można również rozcieńczyć przegotowaną wodą, a następnie popijać przez cały dzień.

Przeciwwskazania do picia zakwasu z buraków

Na spożywanie zakwasu buraczanego muszą uważać osoby z cukrzycą, ponieważ ma on wysoki indeks glikemiczny. Inni powinni korzystać z całego dobrodziejstwa oferowanego przez ten produkt fermentacji.

Czytaj też:

Kiszone buraki na odchudzanie. W końcu wskoczycie w ulubione spodnieCzytaj też:

Syrop z buraka – czy sprawdza się na kaszel? Jak go zrobić i jakie ma właściwości?

Źródła: