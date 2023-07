Syrop z buraka – czy sprawdza się na kaszel? Jak go zrobić i jakie ma właściwości?

Syrop z buraka na kaszel to domowy, sprawdzony sposób na objawy sezonowych infekcji. Syrop z buraka zalecany jest przy kaszlu mokrym, a także stanach zapalnych gardła. Zastosowany przy pierwszych objawach przeziębienia, spowalnia rozwój infekcji. W okresie rekonwalescencji oraz osłabienia organizmu warto pić świeżo wyciskany sok z buraków, który możemy przygotować, korzystając z sokowirówki lub kiszony sok z buraka, do którego dodamy czosnek, jabłka, a także przyprawy.

Właściwości syropu z buraka na kaszel mokry

Buraki to warzywa pełne składników odżywczych. W syropie z buraka znajdują się witaminy, składniki mineralne i inne prozdrowotnie działające związki, w tym m.in.:

żelazo,

kwas foliowy,

witamina A,

wapń,

magnez,

potas,

mangan.

Syrop z buraka czerwonego zawiera także witaminę C oraz beta-karoten. Za czerwony kolor buraków odpowiada betaina – barwnik o właściwościach antyoksydacyjnych. Betaina spowalnia procesy starzenia i osłania narządy wewnętrzne przed działaniem wolnych rodników tlenowych, zmniejszając stres oksydacyjny.

Syrop z buraka ma działanie przeciwzapalne, oczyszcza drogi oddechowe (rozrzedza gęstą wydzielinę i ułatwia odkrztuszanie), a także wzmacnia odporność, łagodząc przebieg infekcji. Co więcej, w przeciwieństwie do np. stosowanego na suchy kaszel syropu z cebuli, ma przyjemny smak.

Jak zrobić syrop z buraka na kaszel?

Syrop z buraka na kaszel można przygotować na kilka sposobów, np. ścierając buraki na tarce o drobnych oczkach i zasypując je cukrem oraz dodając sok z cytryny. Cukier można zastąpić miodem np. lipowym. Po kilku godzinach w ciepłym miejscu buraki puszczą sok. Syrop trzeba zlać do słoiczka lub butelki i wstawić do lodówki. W ten sposób można przechowywać go w lodówce przez kilka dni.

Kiedy sprawdzi się sok z buraków?

Sok z buraka to jeden ze sposobów na wsparcie funkcjonowania układu krwiotwórczego, odporność oraz osłabienie organizmu np. w okresie rekonwalescencji. Aby przygotować kiszony sok z buraków, wystarczy pokroić warzywa na małe kawałki oraz dodać np. czosnek, kawałek korzenia chrzanu, liść laurowy, ziele angielskie i zalać przegotowaną wodą. Sok z buraków szybciej się ukisi, gdy dodamy do niego skórkę lub piętkę z chleba na zakwasie. Po ukiszeniu zlewamy sok i przechowujemy przez kilka dni w lodówce.

Świeżo wyciskany sok z buraków np. z dodatkiem jabłek polecany jest m.in. przy przewlekłym zmęczeniu oraz anemii.

Syrop z buraka i sok z buraków świetnie sprawdzą się jako wsparcie organizmu dzieci i osób dorosłych. Mogą być stosowane nie tylko w celu wspomagania leczenia, ale także profilaktycznie.

