Kiszone buraki na odchudzanie. W końcu wskoczycie w ulubione spodnie

Kiszone ogórki nie są niczym nadzwyczajnym, jednak ukisić można także buraki. Są one świetną przekąską lub dodatkiem do obiadu czy kolacji, ale to nie wszystko. Doskonale sprawdzą się również jako element codziennego menu dla osób, które próbują zgubić nadprogramowe kilogramy.

Kiszone buraki idealne podczas odchudzania

Kiszone buraki mają wiele zdrowotnych właściwości, dzięki czemu świetnie wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. Posiadają one też kilka cech, które mogą wesprzeć proces odchudzania. Warto jednak pamiętać, że nie stanowią one „cudownego środka” na odchudzanie. Sukces w pozbyciu się niechcianych kilogramów zależy przede wszystkim od zrównoważonej diety, aktywności fizycznej i konsekwencji.

Jedną z właściwości kiszonych buraków, która może mieć pozytywny wpływ na proces odchudzania, jest ich niska kaloryczność. Oznacza to, że dostarczają one niewielką ilość kalorii w porównaniu do innych pokarmów. To z kolei może pomóc w ograniczeniu całkowitego spożycia kalorii i przełożyć się na pozytywne efekty podczas odchudzania. Kiszone buraki są także dobrym źródłem błonnika (a dodatkowo proces kiszenia może zwiększyć zawartość rozpuszczalnego błonnika). Błonnik pomaga w utrzymaniu uczucia sytości, reguluje pracę układu pokarmowego i może wspomóc kontrolę wagi poprzez spowolnienie trawienia i wchłaniania składników odżywczych.

Dlaczego jeszcze warto jeść kiszone buraki?

Buraki są bogate w witaminy i minerały, takie jak:



witamina C,

kwas foliowy,

potas,

żelazo,

mangan.

Te składniki odżywcze są ważne dla wielu procesów w organizmie, m.in. dla funkcjonowania układu krążenia, zdrowych kości, wpływają też na naszą odporność. Mają również niski indeks glikemiczny, co oznacza, że powodują wolniejsze i stabilniejsze podnoszenie poziomu glukozy we krwi. To jest szczególnie korzystne dla osób z cukrzycą lub tych, którzy starają się utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Buraki zawierają też antyoksydanty, takie jak betalainy, które pomagają w ochronie komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. To może przyczynić się do redukcji ryzyka chorób serca, nowotworów i procesów zapalnych. Zawartość potasu w burakach może z kolei pomóc w regulacji ciśnienia krwi.

W jaki sposób jeść kiszone buraki?

Kiszone buraki można jeść jako przekąskę, podjadając je prosto ze słoika. Jest to jednak też świetny dodatek na przykład do dań mięsnych. Dobrze sprawdzą się również jako składnik różnego rodzaju sałatek lub kanapek. Możecie je również wykorzystać jako element domowych smarowideł do chleba. Wiele korzyści zdrowotnych ma również sok z buraka, dlatego warto po niego sięgać zwłaszcza zimą. Jeśli macie ochotę na odrobinę urozmaiconą formę – spróbujcie soku z buraka z cynamonem.

