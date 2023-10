Jak spienić mleko do kawy lub deseru bez spieniacza? Domowe sposoby

Do spieniania najczęściej używam pełnotłustego mleka (3,2%). Chude tworzy cienką warstwę pianki, która nie utrzymuje się zbyt długo na powierzchni napoju. Podobny, niezbyt zadowalający efekt daje wykorzystanie mleka roślinnego (ryżowego, owsianego, sojowego, etc.). Pamiętajcie jednak, by nie przesadzić też w drugą stronę. Mleko o zwiększonej zawartości tłuszczu jest znacznie trudniej spienić. To zadanie raczej dla profesjonalnych baristów, którzy dysponują odpowiednim sprzętem i doświadczeniem.

Spienianie mleka blenderem

W przypadku braku w domu typowego spieniacza, sięgnijcie po blender lub mikser, ale najpierw przygotujcie mleko. Musicie je podgrzać, lecz nie zbyt mocno. Mleko nie może osiągnąć temperatury większej niż 65 stopni. W przeciwnym razie zacznie się lekko przypalać, zyska nieprzyjemny smak i nie będzie się nadawać do spienienia. Jak sprawdzić, czy mleko zyskało odpowiednią temperaturę? Możecie użyć do tego celu specjalnego termometru. Jeśli nie macie takiego sprzętu pod ręką, wystarczy dotyk. Garnek z mlekiem powinien być ciepły, ale nie może parzyć.

Podgrzane mleko przelejcie do wysokiego naczynia. Nie wypełniajcie go w całości. Pamiętajcie, że mleko podczas spieniania zwiększa swoją objętość. Wystarczy wypełnić szklankę do ⅓ jej wysokości. Uruchomcie urządzenie na wolnych obrotach i zacznijcie działać (sama czynność przypomina ubijanie białek lub śmietany). Pianka będzie gotowa, gdy mleko zyska zwartą, lekką i puszystą konsystencję.

Mleczna pianka ze słoika

Do spieniania mleka możecie też wykorzystać zwykły słoik. Wystarczy nalać do niego podgrzane mleko (maksymalnie do połowy pojemności) i szczelnie zamknąć, a potem energicznie potrząsać naczyniem przez 30-60 sekund. Gotową piankę wystarczy położyć na wierzch ulubionego napoju.

Do czego wykorzystać spienione mleko?

Spienione mleko doskonale nadaje się do różnego rodzaju kaw. Dzięki niemu napoje zyskują na delikatności i słodyczy. Gęsta, puszysta pianka jest też świetnym zwieńczeniem deserów przygotowanych na bazie mleka lub śmietanki. Wspaniale komponuje się ze świeżymi owocami.

