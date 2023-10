Uwielbiam „szarlotkową kawę”, bo mogę pić ją na diecie odchudzającej. Sprawdź mój przepis

Wbrew pozorom przepis na kawę z musem jabłkowym jest prosty. Poradzisz z nim sobie, nawet gdy nie masz dużego doświadczenia w gotowaniu. Przyrządzenie napoju nie wymaga specjalnych umiejętności kulinarnych. Wystarczy kupić kilka składników i uzbroić się w odrobinę cierpliwości.

Przepis: „Szarlotkowa kawa” Kawa z musem jabłkowym Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 małe jabłko,

100-120 ml mleka,

200 ml espresso ,

pół łyżeczki cynamonu,

pół łyżeczki cukru lub miodu (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie musu z jabłekUmyj i obierz jabłko, wydrąż z niego gniazda nasienne. Pokrój owoc na mniejsze kawałki. Wrzuć je do garnka, dodaj cynamon (kardamon lub imbir) i uduś do miękkości. Mieszaj wszystko, by owoce nie przywarły do dna. Gdy będą miękkie, zdejmij garnek z ognia i dodaj miód. Zmiksuj wszystko na gładką masę. Przygotowanie kawyZaparz espresso i spień mleko, na przykład za pomocą trzepaczki. Podawanie kawyUkładaj poszczególne składniki warstwami. Najpierw mus jabłkowy, potem mkawa, a na końcu mleczna pianka. Całość możesz posypać cynamonem lub innymi ulubionymi przyprawami, ale nie jest to konieczne.

Inna wersja kawy z musem jabłkowym

Kawę z musem jabłkowym można podawać na wiele różnych sposobów. Zamiast dusić jabłka, możesz je podsmażyć na patelni razem z miodem, cynamonem lub innymi przyprawami (na przykład imbirem czy kardamonem). Gdy owoce będą gotowe, dodaj do nich żurawinę. Wcześniej zalej ją wrzątkiem i odczekaj 10-15 minut, żeby zmiękła. Zmiksuj wszystko na gładką masę. Proporcje poszczególnych składników zależą od twoich preferencji.

Szarlotkowa kawa dobra na odchudzanie



Kawa z musem jabłkowym to dobra propozycja dla osób na diecie odchudzającej. Ja osobiście rezygnuję z dodawania do niej cukru i miodu. Pamiętaj, że dodanie do napoju składników, takich jak cynamon, kardamon czy imbir dobrze wpływa na pracę układu trawiennego. Te przyprawy przyspieszają metabolizm. Poza tym zmniejszają apetyt, co pozwala uniknąć podjadania między posiłkami i sięgania po różne, niezdrowe przekąski, na przykład słodycze czy słone przegryzki. Oczywiście skuteczność odchudzania zależy w dużej mierze także od innych nawyków żywieniowych i składu pozostałych posiłków spożywanych w ciągu dnia.

