Pijcie to na lepszy sen. Jedna szklanka, a zaśniecie jak niemowlę

Przyczyn bezsenności może być wiele. Wynika ona między innymi ze stresu, drzemek w ciągu dnia, ale też używania telefonu chwilę przed snem, nieodpowiedniej diety, a także problemów zdrowotnych. Żeby usunąć przyczyny bezsenności, należy przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie oraz higienę snu. Pomóc mogą też napoje, które wspomagają sen. Koniecznie sprawdźcie też, co jeść, by przespać całą noc.

Picie melisy poprawi jakość waszego snu

Aktualne czasy sprzyjają pojawianiu się w naszym życiu wielu stresujących czynników. To z kolei wpływa negatywnie na nasz sen. Naturalnym lekarstwem w tej sytuacji może być napar z melisy. Już sam jego smak wpłynie pozytywnie na wasz nastrój. Również rytuał picia tego napoju przed zaśnięciem zadziała na was kojąco. Najważniejsze są jednak uspokajające właściwości tego zioła. Po melisę warto sięgać, gdy mamy problemy ze snem. Jest to naturalny środek, który ułatwia zasypianie. Jest też ceniona za właściwości uspokajające i rozluźniające. Picie naparu z melisy może pomóc w redukcji stresu, łagodzeniu napięcia nerwowego i poprawie jakości snu.

W melisie zawarte są substancje czynne, które działają wyciszająco na ośrodkowy układ nerwowy. Jej picie wspiera dobre samopoczucie psychiczne. Bardzo istotny jest również fakt, że taki napar z melisy działa bardzo łagodnie, nie uzależnia i nie powoduje rozdrażnienia następnego dnia. Jest to naturalny środek ziołowy na problemy z zasypianiem.

Jaką melisę najlepiej wybrać?

Gdy będziecie kupować melisę w aptece lub sklepie zielarskim – zwróćcie uwagę na jakość liści i ich skład (niektóre z nich zawierają też inne zioła). Ważne jest, by wybrać susz dobrej jakości. Melisa swoje dobroczynne działanie zawdzięcza między innymi olejkom eterycznym, jednak one ulatniają się, gdy jest drobno zmielona. Starajcie się więc nie kupować melisy w torebkach, ponieważ są one zazwyczaj gorszej jakości. Sposób przyrządzania takich ziołowych herbat ma ogromny wpływ na to, jakie walory będą mieć one finalnie.

Najlepiej wybierzcie melisę w postaci grubo ciętych liści – taki susz kupicie w aptece oraz sklepach zielarskich. W przypadku herbaty z melisy – wybierajcie ją najlepiej w formie sypanej, a nie ekspresowej. Jeśli jednak wiecie, że codzienne zaparzanie melisy będzie dla was problemem – możecie sięgnąć też po melisę w kapsułkach.

Jak zaparzyć melisę przed snem?

Przygotowanie melisy jest bardzo proste – wystarczy wsypać 1 łyżeczkę takiego suszu do szklanki, a następnie zalać wrzątkiem i zaparzać przez około 10-15 minut. Dłuższe parzenie może sprawić, że napar będzie bardziej intensywny. Szczegółowe informacje na temat parzenia melisy znajdziecie na opakowaniu produktu.

Dobrym pomysłem jest też dodanie do naparu z melisy miodu, cytryny, soku malinowego lub innego, naturalnego słodzika. Wtedy jej smak będzie znacznie lepszy, a picie takiego naparu dużo przyjemniejsze. Pamiętajcie też, że smak i siła tego napoju mogą być dostosowane do indywidualnych preferencji. Napar z melisy najlepiej pić około godzinę przed zaśnięciem.

