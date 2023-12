Jak zrobić miękką pierś z kaczki? Te patenty sprawią, że będzie krucha i soczysta

Pierś z kaczki staje się sucha na skutek błędów popełnianych podczas jej przyrządzania. Oczywiście wiele zależy również od jakości samego mięsa. Należy pamiętać, że nawet najlepszy produkt może stracić swoje walory smakowe, jeśli zostanie źle przygotowany. Zobaczcie, co dokładnie zrobić, by tego uniknąć i stworzyć pyszne danie, które będzie rozpływać się w ustach.

Patenty na miękką pierś z kaczki

Sekretem miękkiej piersi z kaczki jest odpowiednia temperatura pieczenia, a także optymalny czas obróbki termicznej. Przed włożeniem mięsa do piekarnika warto je podsmażyć na suchej i rozgrzanej patelni. Najpierw skórą do dołu, a potem z drugiej strony aż do lekkiego zarumienienia (w obu przypadkach czas smażenia nie powinien być dłuższy niż pięć minut). Tak przygotowane mięso trzeba przełożyć do brytfanki i piec w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza przez około 12 minut (grzanie góra-dół).

Jak sprawdzić, czy pierś z kaczki jest już gotowa? Można ją lekko naciąć. Jeśli sok wypływający z mięsa będzie klarowny, to znak, że danie można już podawać. Należy przy tym zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną kwestię – po wyjęciu z piekarnika kaczka musi „odpocząć”. Co to oznacza w praktyce? Zanim trafi na stół powinna poczekać od 4 do 5 minut, by soki zawarte w mięsie mogły się ustabilizować.

O czym jeszcze pamiętać podczas przyrządzania piersi z kaczki? Przed pieczeniem dobrze jest ją zamarynować, na przykład w oliwie z dodatkiem przypraw (majeranku, czosnku, rozmarynu, papryki słodkiej lub wędzonej). Dzięki temu mięso skruszeje i zyska niepowtarzalny smak oraz aromat. Wystarczy namacerować je przygotowaną miksturą i odstawić na kilka godzin do lodówki. By pierś lepiej przeszła aromatem przypraw, warto naciąć skórę kaczki. Podłużnie i poprzecznie – tak, by powstała szachownica o „oczkach” wielkości jednego centymetra.

Z czym podawać pierś z kaczki?

Pierś z kaczki doskonale komponuje się z wieloma różnymi produktami. Tworzy świetny duet z jabłkami, gruszkami, pomarańczami, żurawiną, a także borówkami. Wspaniale współgra z rozmaitymi przyprawami, na przykład wymienianym wcześniej majerankiem czy rozmarynem. Można ją serwować jako samodzielną przekąskę albo jeden z elementów niedzielnego bądź świątecznego obiadu.

Czytaj też:

Pierś kaczki w sosie winno-maślanym z puree ziemniaczanymCzytaj też:

Pyszna wątróbka drobiowa z cebulą. Tego przepisu zawsze używa moja babcia. Polecam!