Jak odchudzić karpia? 5 sposobów na niskokaloryczną rybę na święta

Jedna porcja smażonego karpia to około 280 kcal. Istnieją jednak sposoby, aby ograniczyć kaloryczność tej potrawy, pod warunkiem, że zmienimy myślenie na temat tej ryby. Warto odejść od tradycyjnych przepisów i zacząć wykorzystywać karpia jako bazę do innych potraw, np. ryby po grecku, zastępując karpiem tradycyjnego dorsza czy mirunę.

Czy karp to dietetyczna ryba?

Jak podaje Organizacja Producentów Polski Karp, ta ryba należy do średniotłustych, zawiera zazwyczaj od 2 do 5 proc. tłuszczów. Dominują w niej kwasy tłuszczowe jednonienasycone, a tych nie powinno brakować w naszej diecie, niezależnie od tego, czy się odchudzamy, czy nie. Jeśli poważnie podchodzimy do redukcji wagi i stawiamy również na aktywność fizyczną, potrzebujemy dodatkowych źródeł białka, dzięki któremu nie tylko będziemy tracić tkankę tłuszczową, ale również budować mięśnie. A mięso karpia jest idealnym składnikiem diety wysokobiałkowej. Ponadto produkty rybne, w tym karp, są najlepszym źródłem białka spośród produktów pochodzenia zwierzęcego, ponieważ wraz z niewielką ilością energii dostarczają stosunkowo dużo protein. Co ważne, białko zawarte w tej rybie jest lekkostrawne. W połączeniu z wielowartościowymi tłuszczami oraz składnikami mineralnymi i witaminami (w tym z grupy B), karp reguluje procesy metaboliczne. W związku z tym jak najczęściej powinny po niego sięgać osoby, które chcą pozbyć się dodatkowych kilogramów.

Na co jeszcze pomaga karp?

Karp, podobnie jak makrela czy szprot, stanowi doskonałe źródło żelaza i cynku. Znajdziemy w nim dwa razy więcej wapnia niż w pstrągu i 3,5 razy więcej niż w łososiu. Ponadto atutem karpia jest wysoka zawartość kolagenu. Włączenie tej ryby do diety nie tylko poprawi stan naszej skóry i kości, ale również zapobiegnie chorobom sercowo–naczyniowym.

Jak odchudzić karpia? 5 sposobów

Karpia można podawać na różne sposoby. Osoby, które się odchudzają, powinny unikać smażonej wersji tej ryby. A jeśli już konieczne jest przygotowanie jej w tej postaci, najlepiej do smażenia użyć oliwy z oliwek. Osobom na diecie redukcyjnej poleca się następujące wersje karpia:

karp pieczony w piekarniku (w folii lub w naczyniu żaroodpornym) – 145 kcal w 100 g,

(w folii lub w naczyniu żaroodpornym) – 145 kcal w 100 g, pulpety z karpia – 170 kcal w 100 g,

– 170 kcal w 100 g, zupa rybna na bazie karpia 100 kcal w 100 g,

100 kcal w 100 g, karp w galarecie – 65 kcal w 100 g,

– 65 kcal w 100 g, karp gotowany na parze – 145 kcal w 100 g.

Jakie przyprawy dodać do karpia, aby przyspieszyć trawienie?

Z karpiem najlepiej komponują się tradycyjne przyprawy jak sól i pieprz. Obowiązkowo powinniśmy skropić go sokiem z cytryny. Ale możemy również zastosować pewne dodatki, dzięki którym nasz metabolizm przyspieszy. Wśród przypraw o właściwościach odchudzających, które dobrze komponują się z karpiem, wymienia się m.in. termogeniki, które podnoszą temperaturę ciała i sprawiają, że dochodzi do sprawniejszego trawienia. Do przypraw o takich właściwościach należą pieprz kajeński, chili i curry. Możemy dodawać je do karpia albo do warzyw lub kasz, z którymi podamy tę rybę.

