Czerymoja (cherimoya) – co to za owoc, jak go jeść? Właściwości zdrowotne i wartości odżywcze

W polskich sklepach dostępne są różne egzotyczne owoce, jednak rzadko znajdziemy wśród nich owoc flaszowca peruwiańskiego – co ma związek z długim transportem, a owoc ten szybko się psuje. Czerymoja (cherimoya) warta jest jednak długich poszukiwań – czasami dostępna jest w dużych supermarketach, do których trafia m.in. z Hiszpanii. Sezon na czerymoję rozpoczyna się we wrześniu i trwa do późnej wiosny.

Co to jest czerymoja?

Czerymoja to owoc, który rośnie w Ameryce Południowej i Środkowej oraz w Afryce Zachodniej. Ten egzotyczny owoc ma sercowaty kształt. Dojrzały owoc czerymoi ma zieloną skórkę, pod którą znajduje się jasny miąższ. W miąższu owocu czerymoja widoczne są czarne pestki (nasiona), które nie nadają się do spożycia. Ze względu na konsystencję oraz specyficzny smak czerymoja jest nazywana budyniowym jabłkiem.

Owoce czerymoi mają nie tylko wspaniały smak, ale także wysokie wartości odżywcze i wiele prozdrowotnych właściwości. Mając okazję spróbować owoce flaszowca peruwiańskiego, nie warto się zastanawiać! Ich smak porównywany jest do smaku kremu budyniowego. Są w nim wyczuwane aromaty wanilii, banana, ananasa, truskawek, a zdaniem wielu osób konsystencja miąższu czerymoi przypomina bitą śmietanę. Miękki, delikatny miąższ owoców flaszowca peruwiańskiego po prostu rozpływa się w ustach. Jabłko budyniowe, choć pyszne, może jednak nam zaszkodzić – zanim zaczniemy delektować się jego smakiem, trzeba usunąć z miąższu wszystkie pestki, które są lekko toksyczne. Nie jest to trudne, bo czarne nasiona są duże.

Cherimoja – jak jeść ten owoc?

Skórka owoców flaszowca peruwiańskiego i ich pestki (nasiona) nie są jadalne. Dlatego, aby cieszyć się smakiem czerymoi, trzeba usunąć z miąższu czarne pestki i wydobyć go ze skórki. Najlepiej przeciąć owoce czerymoi na pół i wydrążyć miąższ. Nie jest to trudne, bo miąższ owocu czerymoja ma konsystencję budyniu.

Wartości odżywcze czerymoi

Cherimoya to owoc niskokaloryczny. W 100 gramach znajduje się ok. 75 kcal. Ponadto porcja taka dostarcza:

0,7 g tłuszczu,

18 g węglowodanów (w tym 13 g cukrów i 3 g błonnika),

1,6 g białka,

7 mg sodu,

287 mg potasu,

17 mg magnezu,

10 mg wapnia,

0,3 mg żelaza.

Czerymoja jest bogatym źródłem witamin. W jej miąższu znajduje się sporo witaminy C. 100 g miąższu czerymoi pozwala dostarczyć do organizmu 1/3 dziennej zalecanej dawki witaminy C. Dzięki dużej zawartości witaminy C czerymoja wspiera układ odpornościowy oraz pomaga redukować wolne rodniki tlenowe. Czerymoja zawiera także wspierające układ nerwowy witaminy z grupy B oraz niezbędną do prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku witaminę A.

W miąższu flaszowca peruwiańskiego znajdują się też cenne składniki mineralne, do których zaliczamy m.in. potas, magnez, wapń, fosfor i żelazo. Dzięki wysokiej zawartości minerałów czerymoja pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, wspiera pracę układu nerwowego, zapobiega skurczom mięśni oraz pomaga zapobiegać anemii.

Czerymoja to owoc, który zawiera białko i błonnik pokarmowy, dzięki któremu owoc ten pozytywnie wpływa na układ trawienny – błonnik pokarmowy pomaga zapobiegać zaparciom i reguluje metabolizm oraz zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworów jelita grubego. Niski indeks glikemiczny sprawia, że czerymoja może być spożywana bez obaw o nagły wzrost poziomu cukru we krwi. Słodki smak czerymoi nie jest zagrożeniem dla osób, które próbują spalić zbędne kilogramy oraz diabetyków. Niestety, czerymoja może uczulać – ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej po jej spożyciu zwiększa m.in. alergia na lateks, mango i pomidory.

Właściwości prozdrowotne czerymoi

Czerymoja ma korzystny wpływ na ludzki organizm. Owoc ten działa antybakteryjnie i antywirusowo. Ponadto wykazuje właściwości antynowotworowe. Reguluje też pracę układu pokarmowego i przyspiesza przemianę materii, usprawnia funkcjonowanie układu nerwowego, opóźnia procesy starzenia oraz wspiera odporność organizmu.

Czerymoja – zastosowanie

Czerymoja może stanowić składnik np. sałatek owocowych i smoothie. Jednak, aby w pełni cieszyć się smakiem czerymoi, najlepiej spożywać ją bez dodatków. Warto skosztować budyniowe jabłko schłodzone w lodówce – w smaku przypomina lody owocowo-śmietankowe. Polecamy tę zdrową i niskokaloryczną wersję lubianych przez większość osób lodów śmietanowych. Inną propozycją podania owoców cherimoya jest dodanie ich do jogurtu, deserów lodowych bądź z bitą śmietaną.

Jak przechowywać czerymoję?

Zielone bulwy czerymoi należy przechowywać w temperaturze pokojowej do momentu, gdy staną się lekko miękkie. Nie należy przechowywać czerymoi w lodówce. Wysoka zawartość wody w miąższu tych owoców sprawia, że w niskiej temperaturze tracą smak i konsystencję budyniu. Jeżeli na skórce czerymoi znajdują się brązowe lub czarne plamy, to jest ona zepsuta i nie nadaje się do jedzenia.

Czytaj też:

Smoczy owoc, czyli pitaja. Co to jest i czy warto włączyć go do diety?Czytaj też:

Papaja wspiera układ trawienny i odpornościowy. Poznaj też jej inne właściwości zdrowotne

Źródła: