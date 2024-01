Ten rodzaj sałaty można jeść na ciepło. Zobacz, jak zrobić z niej sałatkę Cezar

Sałata rzymska to jedna z odmian zielonej sałaty. Poznamy ją po ciemnozielonych liściach, które tworzą zwarte i wydłużone główki. Sałata rzymska była uprawiana i wykorzystywana w starożytności do celów leczniczych. Jest to odmiana sałaty, którą możemy spożywać nie tylko na surowo, ale także po obróbce termicznej. Połówki sałaty rzymskiej możemy np. zapiec w piekarniku lub usmażyć na maśle z różnymi dodatkami.