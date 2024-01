Jedna z najbardziej znanych sałatek świata. Lubię ją modyfikować. Poznaj moje patenty

Choć w oryginalnej recepturze tej popularnej sałatki nie ma mięsa, to współcześnie najczęściej serwowana jest sałatka Cezar z kawałkami kurczaka. Jednak w daniu tym najlepsze jest to, że można je łatwo dostosowywać do własnych upodobań smakowych i potrzeb dietetycznych. Zachęcam do eksperymentowania z różnymi składnikami, aby stworzyć unikalny wariant. Na liście moich ulubionych wariacji sałatki Cezar w wersji bez kurczaka znajdują się takie dodatkowe składniki:

Awokado – dodaję je w plasterkach lub pokrojone w kostkę. Dzięki temu sałatka zyskuje składnik o kremowej teksturze, który jest źródłem zdrowego tłuszczu.

Grillowana papryka – najczęściej wybieram paprykę żółtą (choć i czerwona się sprawdzi). Warzywo to dodaje sałatce nie tylko koloru, ale także słodkiego smaku i delikatnego aromatu.

Gruszka lub mango – dzięki dodaniu tych owoców pokrojonych w kostkę sałatka zostaje złamana słodkim smakiem i jest bardziej soczysta. Te owoce są też bardzo lubiane przez moje dzieci.

Kiełki roślinne – polecam kiełki brokułu, rzodkiewki i lucerny. Są nie tylko istną bombą witaminową. Zawierają też dużą ilość minerałów i nadają sałatce wyjątkowej chrupkości.

Prażona ciecierzyca – nadaje sałatce chrupkości i lekko orzechowego smaku.

Poznaj przepis na najpopularniejszą wersję sałatki Cezar i zmodyfikuj go według uznania.

Przepis: Sałatka Cezar z kurczakiem Sałatka Cezar z kawałkami kurczaka jest jednym z najbardziej popularnych przepisów z sałatą rzymską. Jest pyszna i pożywna. Podaje się ją z dodatkiem grzanek, parmezanu i sosu Cezar. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 1/2 główki sałaty rzymskiej

1 filet z piersi kurczaka

5 łyżek tartego parmezanu

bagietka lub inne pieczywo na grzanki, których

4 łyżki majonezu

1 łyżeczka musztardy

1 ząbek czosnku

1-2 łyżeczki soku z cytryny

1 łyżeczka sosu Worcestershire Sposób przygotowania Przygotuj kawałki kurczakaFilet z kurczaka usmaż na patelni grillowej lub zwykłej. Dopraw mięso solą i pieprzem. Usmaż grzankiGdy filet będzie złocisty, na tej samej patelni usmaż pokrojoną w kostkę bagietkę lub inne pieczywo pszenne. Smak grzanek możesz podbić, smażąc je z odrobiną czosnku. Przygotuj sosZąbek czosnku przeciśnij przez praskę i wymieszaj z pozostałymi składnikami sosu: majonezem, musztardą, sokiem z cytryny i sosem. Worcestershire. Doprawić całość do smaku solą i pieprzem. Połącz składniki na sałatkęSałatę rzymską umyj, osusz i porwij na mniejsze kawałki oraz wymieszaj z połową sosu. Na sałatę wyłóż pokrojonego na kawałki kurczaka. Danie polej drugą polową sosu i posyp tartym parmezanem oraz grzankami.

Ciekawą wariacją na sałatkę Cezar jest podanie jej, zamiast z kurczakiem – ze smażonymi (lub grillowanymi) krewetkami. W tym celu zamiast filetu z piersi kurczaka wykorzystaj 150 gramów krewetek. Rozgrzej patelnię na palniku średniej mocy lub ogniu i dodaj odrobinę oleju lub masła klarowanego. Smaż krewetki przez 2-3 minuty z każdej strony, aż staną się różowe. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Odstaw na bok i dodaj do sałatki. Najlepiej smażyć krewetki bezpośrednio przed podaniem dania.

Ważne! Sałatkę Cezar jedz od razu po zrobieniu, ponieważ sałata i grzanki najlepiej smakują, gdy są świeże i chrupiące.

Co zrobić, by uczynić sałatkę Cezar bardziej zdrową i zbilansowaną?

Sałatka Cezar może być częścią zdrowej diety. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii, które pozwolą wyeliminować poniższe wady tego dania:

Tradycyjny sos Cezar może być bogaty w kalorie i tłuszcze, zwłaszcza jeśli zawiera dużą ilość majonezu, parmezanu i oliwy z oliwek. Warto więc zadbać o umiarkowaną ilość sosu w sałatce.

Sos Worcestershire i parmezan są często słone, co może przyczynić się do nadmiernego spożycia soli. Szczególnie ostrożne powinny być osoby z nadciśnieniem lub problemami z sercem.

Grzanki mogą być bogate w węglowodany i tłuszcze, szczególnie jeśli są smażone lub mają dodatki smakowe.

Aby uczynić sałatkę Cezar bardziej zbilansowanym posiłkiem, przede wszystkim:

Ogranicz ilość sosu Cezar lub użyj wersji o niskiej zawartości tłuszczu (np. zastępując część majonezu jogurtem naturalnym o obniżonej zawartości tłuszczu).

Wybierz chude źródło białka (dobrym wyborem są: pierś z kurczaka, grillowane krewetki lub tofu).

Użyj pełnoziarnistych grzanek lub zastąp je chrupiącym warzywnym dodatkiem. Ja polecam smażoną lub prażoną ciecierzycę – doda sałatce chrupkości, a do tego jest źródłem białka i błonnika.

Dodaj więcej warzyw, takich jak pomidory, ogórki czy papryka, aby wzbogacić sałatkę w błonnik i witaminy.

