Sałata lodowa pomaga zachować szczupłą sylwetkę, poprawiając trawienie

W sklepach dostępne są różne odmiany zielonej sałaty. Jest wśród nich sałata lodowa. Jędrne, chrupiące i odporne na więdnięcie liście sałaty lodowej idealnie nadają się zarówno do sałatek i surówek, jak i kanapek. W przeciwieństwie do szczególnie popularnej w kuchni polskiej sałaty masłowej, która najczęściej gości na naszych stołach, sałata lodowa przez długi czas zachowuje świeżość. Można ją przechowywać w lodówce przez kilka dni. Jednak kupując sałatę lodową, która opakowana jest w folię lub została przygotowana do bezpośredniego spożycia – rozdrobniona na mniejsze części i zapakowana w folię lub plastikowe pudełko – trzeba zwrócić uwagę, czy nie zaczęła się psuć. Brązowe przebarwienia oraz nadmiar wody w opakowaniu sałaty powinny zniechęcić do zakupu produktu.

Sałata lodowa – wartości odżywcze

Sałata lodowa stanowi źródło cennych składników odżywczych i zaliczana jest do grupy niskokalorycznych warzyw. Dostarcza do organizmu 14 kcal na 100 g, co sprawia, że może stanowić składnik diety osób dbających o masę ciała i stosujących dietę odchudzającą. Niska kaloryczność sałaty lodowej idzie w parze z wysokimi wartościami odżywczymi.

W sałacie lodowej znajdują się m.in.: witamina A, witaminy z grupy B (witamina B1, B2, B3, B4, B5, B6, kwas foliowy), witamina C, witamina E, witamina K, beta-karoten i luteina.

Sałata lodowa zawiera także m.in. błonnik pokarmowy oraz niewielkie ilości niezbędnych aminokwasów egzogennych i jest źródłem ważnych dla zdrowia minerałów. Jedząc sałatę lodową, dostarczamy do organizmu: wapń, żelazo, magnez, potas, fosfor, mangan, selen, miedź, cynk i sód.

Warto wiedzieć, że spośród popularnych sałat, odmiana lodowa dostarcza mniejsze ilości składników odżywczych jest inne sałaty. Do najzdrowszych zaliczamy m.in. sałatę rzymską, którą można spożywać na zimno i na ciepło.

Jak sałata lodowa wpływa na zdrowie?

Sałata lodowa to idealny dodatek do kanapek, sałatek i surówek. Warto jeść ją jak najczęściej, bo znajdujące się w sałacie lodowej witaminy, minerały oraz antyoksydanty pomagają zadbać m.in. o zdrowie układu nerwowego, sercowo-naczyniowego i odpornościowego oraz narządu wzroku. Co więcej, sałata lodowa przyspiesza przemianę materii i poprawia perystaltykę jelit.

Kulinarne zastosowania sałaty lodowej

Delikatny smak sałaty lodowej idealnie komponuje się z różnymi dodatkami, dlatego często stosowana jest jako składnik sałatek. Z sałatą lodową możemy przygotować sałatkę grecką, sałatkę z dodatkiem mięsa np. sałatkę z pieczonym lub grillowanym kurczakiem, orzeźwiającą sałatkę z arbuzem i serem typu feta, sałatkę wiosenną z ogórkiem, pomidorem, papryką, cebulą i kukurydzą, sałatkę z jajkiem, do której dodamy także pomidory (np. pomidorki koktajlowe), ogórki i szczypiorek, a także surówkę do obiadu np. z marchewką i jabłkiem. Przepisów na sałatki z sałatą lodową jest wiele i każdy na pewno znajdzie wśród nich swój ulubiony.

Sztywne, jędrne liście sałaty lodowej możemy również wykorzystać jako dodatek na kanapki, tortilli lub domowych burgerów.

Warto pamiętać, że warzywa stanowią ważny składnik zdrowej diety. Sałata lodowa ma delikatny smak i przyjemnie chrupie, co może być zachętą do spróbowania warzywnych potraw dla dzieci oraz osób, które na co dzień preferują dietę ubogą w warzywa.

