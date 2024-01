Jak zetrzeć żółty ser na tarce? Tata pokazał mi patent, dzięki któremu robię to znacznie szybciej

Tarty ser żółty jest składnikiem wielu potraw, nie tylko kuchni włoskiej. Często dodajemy go choćby do zapiekanek czy rozmaitych przekąsek. Niestety ser tarty na tace lubi się do niej przyklejać, co znacznie utrudnia jego ścieranie. Przysparza też problemów podczas mycia tarki. Na szczęście, istnieje prosty patent, który pozwala uniknąć tych kłopotów.

Jak zetrzeć ser, by nie przywierał do tarki?

Ser nie będzie „przyklejał się” do tarki, jeśli wcześniej odpowiednio przygotujemy narzędzie pracy. Wystarczy posmarować tarkę odrobiną tłuszczu. Najlepiej sprawdzi się cienka warstwa oleju roślinnego lub oliwy z oliwek. Nie musicie się obawiać, że ten zabieg wpłynie na smak sera. Nic takiego się nie stanie. Natomiast samo tarcie nabiału stanie się znacznie łatwiejsze, a w konsekwencji będzie przebiegać sprawniej i zajmie mniej czasu.

Inne sposoby na szybsze tarcie żółtego sera

Jeśli chcesz szybciej zetrzeć żółty ser na tarce, zwróć również uwagę na to, w jakiej pozycji trzymasz przyrząd. Wbrew pozorom ten szczegół ma znaczenie. Najlepiej ustawić tarkę poziomo. Dzięki temu unikniesz problemu z późniejszym wybieraniem resztek nabiału zalegającego na ściankach tarki i szybciej przełożysz go do miski lub innego naczynia. Dobrym rozwiązaniem jest również schłodzenie sera przed ścieraniem. Wystarczy włożyć go na 2-3 minuty do zamrażalnika.

Jaki ser żółty najlepiej nadaje się do tarcia?

Do ścierania najlepiej nadają się tak zwane sery twarde, których okres dojrzewania wynosi co najmniej rok. Do tej kategorii zaliczamy między innymi takie sery jak parmezan, cheddar, gouda, ementaler. Cechuje je nie tylko wysoki stopień twardości, ale także zwarta konsystencja i mała wilgotność. Przy zakupie sera zwracaj również uwagę na jego jakość. Unikaj produktów seropodobnych. Po czym je rozpoznać? Czytaj etykiety nabywanych produktów spożywczych. Im krótszy skład, tym lepiej. Prawdziwy ser nie zawiera oleju roślinnego, emulgatorów, skrobi, mleka w proszku czy soi. Ważna jest również konsystencja sera i jego zapach, ale te aspekty można dokładniej zbadać już po nabyciu produktu (podróbki nie wydzielają intensywnego zapachu i odkształcają się pod naciskiem palca).

Czytaj też:

Czy można uzależnić się od sera?Czytaj też:

Przestałam kupować mozzarellę, robię ją sama z 2 składników. Smakuje nieziemsko, a ja oszczędzam