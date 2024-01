Jak szybko i łatwo obrać imbir? Nie wierzyłam w ten trik, a teraz ciągle z niego korzystam

Imbir jest często wykorzystywany jako przyprawa do potraw, szczególnie w kuchni azjatyckiej. Można go dodawać do dań mięsnych, sosów, zup, herbaty czy deserów. Nabierają wtedy niepowtarzalnego smaku i aromatu. Jest też lubiany za swoje właściwości rozgrzewające, ale zalet ma znacznie więcej. Warto więc poznać cudowne właściwości imbiru. Zanim jednak zaczniecie regularnie po niego sięgać – sprawdźcie, kiedy imbir może zaszkodzić i kto nie powinien go spożywać.

Jak szybko i łatwo obrać imbir? Prosty trik

Obieranie imbiru nożykiem to najpopularniejszy sposób, jednak jest on bardzo męczący. Okazuje się, że można to zrobić znacznie szybciej, a przede wszystkim łatwiej. Pozbycie się skórki z niego będzie ekstremalnie proste, jeśli zamiast nożyka użyjecie łyżeczki. W ten sposób zdrapiecie tylko cienką warstwę skórki, dzięki czemu zostanie wam więcej cennego wnętrza.

Co dokładnie należy zrobić? Wystarczy, że brzeg łyżki lub łyżeczki wbijcie w korzeń imbiru, a następnie zeskrobiecie z niego skórkę. Skórkę ścierajcie możliwie cienko (skrobiąc jedynie rentem łyżeczki po korzeniu). Wcześniej możecie go też podzielić na mniejsze kawałki, co ułatwi wam pracę. Wbrew pozorom, wcale nie musicie dociskać łyżeczki do korzenia podczas skrobania. Do obierania imbiru najlepiej jest wybrać cienką łyżeczkę o ostrzejszych brzegach.

Jak jeszcze można obrać imbir?

Obieranie imbiru nożem lub łyżeczką to tylko jeden ze sposobów, które możecie wykorzystać. Dobrze w tym celu sprawdzi się również klasyczna obieraczka do warzyw (kosztuje jedynie kilkanaście złotych i bez trudu kupicie ją również przez internet). Ta metoda może jednak okazać się problematyczna, jeśli wybierzecie imbir o bardzo nieregularnym kształcie. Wtedy drobne sęki i wybrzuszenia usuńcie przy pomocy ostrego nożyka. Pamiętajcie, żeby imbir obierać powoli i uważnie – wtedy wraz z obierkami nie stracicie jego cennego miąższu.

Jaki imbir najlepiej wybrać?

Podczas robienia zakupów zwróćcie uwagę na to, jak wygląda imbir. Najlepiej jest wybrać produkt bez przebarwień o dość twardej strukturze – taki będzie wam najprościej obrać. Dodatkowo imbir powinien być bardzo jędrny. Jego skórka powinna być jasnoszara i przyjemnie pachnieć, natomiast sam środek – intensywnie żółty.

Unikajcie z kolei korzeni, które są miękkie, zmarszczone lub pokryte plamami. Nie wkładajcie do koszyka imbiru, który wygląda na przesuszony. Świeży imbir powinien być wilgotny w dotyku. Sprawdźcie też, czy imbir nie ma oznak pleśni, ciemnych plam ani obcięć. Cały korzeń musi być zdrowy. Jakość imbiru może wpływać na smak potraw, dlatego warto poświęcić chwilę na dokładne przeglądanie i wybranie świeżego, zdrowego korzenia.

